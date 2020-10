live Lazio, Inzaghi: "Oggi abbiamo fatto un'impresa. Può essere la svolta"

Tre gol al Dortmund e primi tre punti nel girone. La Lazio comincia al meglio l'avventura in Champions e vince 3-1 all'Olimpico. Tra poco il tecnico Inzaghi parlerà in conferenza stampa per commentare quanto accaduto. Segui il live su Tuttomercatoweb.com!

Ci racconta la sue emozioni?

"Sognarla così era difficile. È stata una grande gara, vinta con una squadra fortissima. Esordire da allenatore, dopo averla fatta da allenatore, è emozionante. Sono felice per i tifosi e per questi ragazzi, so quanto hanno lottato. Oggi abbiamo fatto un'impresa".

Vittoria più tecnica o mentale?

"Oggi abbiamo giocato con umiltà. Avevamo bisogno di tutti e così è stato. Anche gli attaccanti si sono sacrificati tanto in fase di non possesso".

Un anno fa il 3-3 con l'Atalanta fu la svolta della stagione. Può esserlo questo?

"Sì credo di sì, spero anche di recuperare tutti i giocatori per avere le rotazioni complete".

Finisce la conferenza stampa di Inzaghi