In attesa di presentarsi sul campo, Vedat Muriqi lo fa davanti ai microfoni. Il neo attaccante della Lazio, acquistato per 20 milioni dal Fenerbahce, sarà protagonista oggi alle 14 della sua prima conferenza stampa da giocatore biancoceleste. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Inizia a parlare il ds Tare: "Non mi nascondo, è un piacere presentare Muriqi. La trattativa per prenderlo è stata molto faticosa e lunga, ma siamo contenti di averlo portato qui. Si aggiunge a un reparto molto forte, ci sono già Immobile, Correa e Caicedo, ma lui lo completerà. Affronteremo tre competizioni faticose, sarà importante".

Sei stato soprannominato l'Ibrahimovic del Kosovo, pensi di poter essere l'Ibra della Lazio?

"È un onore essere qui. Farò del mio meglio: sarò il Muriqi della Lazio, non l'Ibra della Lazio".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Sicuramente ci sono delle differenze con la Turchia. Il mio primo obiettivo è quello di aiutare la squadra a raggiungere i traguardi. Quando sono arrivato ho ricevuto molti messaggi dai tifosi, gli ho rassicurati sul mio impegno".

In Turchia hai segnato 15 gol con il Fenerbahce, l'obiettivo è raggiungere la doppia cifra anche al primo anno italiano?

"Non voglio avere troppa pressione per i gol, anche se questa mi permette di raggiungere sempre il successo. Sono un giocatore che ama partecipare con la squadra, non sono un solista".

La Lazio si aspetta molto da te, cosa si aspetta Muriqi dalla Lazio?

"Sono in uno dei club più grandi in Italia, la Lazio è la prima squadra di Roma. Voglio essere grande quanto questa società".

In estate eri stato accostato anche al Tottenham e molte altre squadre importanti. Cosa ti ha spinto a scegliere la Lazio?

"Ho avuto tantissime offerte, ma ho scelto la Lazio per il modo di giocare e per il ds Tare, che viene dall'Albania. È stata la mia prima scelta".

Sei arrivato nel club della Scarpa d’Oro in carica, quanto ti stimola?

"È un sogno giocare con Immobile. Farò il possibile per imparare da lui e supportarlo all'esterno e all'interno del campo per aiutarlo".

Quali sono le tue caratteristiche principali? Ti senti una prima punta, un attaccante centrale o ti piace svariare su tutto il fronte offensivo?

"L'allenatore mi conoscerà meglio e saprà rispondere sul mio ruolo".

Hai vissuto il derby di Istanbul: ti hanno già parlato di Lazio-Roma?

"Sì certo, lo conoscevo già. Sono molto contento e non vedo l'ora di giocare".

