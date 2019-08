LIVE TMW - Lazio, Vavro: "Derby? Prima c'è la Samp. Skrtel il mio idolo"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

16.45 - Giornata di presentazione in casa Lazio, dove prenderà parola Denis Vavro, nuovo arrivo per la retroguardia di Simone Inzaghi. Il difensore classe ‘96 ex Copenhagen è atteso presso la sala stampa di Formello alle 17. Seguite la diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com!

17.01 - Comincia la conferenza di Denis Vavro: "Sono felice e pronto per domenica. Ho sensazioni positive, sono carico. Voglio dimostrare quanto valgo. Ho un contratto molto lungo e voglio migliorare. La squadra è molto forte, abbiamo obiettivi importanti e dobbiamo cominciare col piede giusto. Ho apprezzato anche i tifosi, questo club è storico".

Allo Zilina hai giocato con la difesa a 3...

"Non è un problema per me, ci ho giocato alcune volte anche in Danimarca. Mi trovo molto bene come difensore destro, mi piace anche attaccare. Piano piano sto imparando i vari schemi di Inzaghi".

C'è un giocatore a cui ti ispiri?

"Il mio idolo è Skrtel. In Italia mi piace tanto Chiellini"

Qual è la difficoltà più grande che hai incontrato per ora?

"Forse la lingua può essere un ostacolo delle volte, ma non ci sono dei problemi veri e propri. Il mio punto di forza? Mi piace lottare e giocare a calcio semplicemente".

Dopo la Sampdoria c'è il derby con la Roma, che ti aveva cercato in passato...

"Ho scelto la Lazio perché è un grande club. Quando ho saputo dell'offerta non ho esitato ad accettare. Sono carico per il derby, ma prima bisogna pensare alla Sampdoria domenica".

Hai parlato con Skriniar?

"Sì certamente, è un difensore molto forte, il migliore in Slovacchia. Mi ha detto che è un calcio diverso da quello danese per esempio, è molto più veloce. Si gioca con passaggi corti e questo mi piace. Mi aspetto un campionato in cui si debba lottare tantissimo e certamente sarà molto competitivo".

Avete parlato delle nuove regole? Con il calcio che hai potresti anche calciare all'inizio...

"Non proprio, ma non ho problemi a tirare quando mi trovo in una buona posizione".

Cosa ti ha incuriosito del modo di lavorare di Inzaghi?

"Inzaghi mi parla spesso italiano per farmi inserire. Ho già visto dei video di come difende la squadra e mi rivedo spesso dopo gli allenamenti e amichevoli".

Hai visitato Roma?

"Roma è una città bellissima".

17.15 - Finisce la conferenza stampa di Denis Vavro