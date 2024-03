Lazio, ti ricordi Vavro? In Danimarca è rinato e tornato a giocare su livelli altissimi

Nuova vita per Denis Vavro, da quando ha deciso di tornare a giocare in Danimarca lasciando la Lazio. Lo dicono i numeri.

In Superligaen il centrale difensivo slovacco classe 1996 è tornato su livelli da calciatore importante, da chi aveva convinto la Lazio a spendere oltre 10 milioni di euro per assicurarselo per strapparlo proprio al Copenagen in cui gioca nuovamente dall'estate del 2022. Nessuno nella massima serie danese ha fatto meglio di lui alle voci "palloni recuperati" e "tiri respinti". Dati in cui si era rivelato dominatore anche nella passata edizione del campionato.