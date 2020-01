LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Deiola può partire dall'inizio"

Gentili lettori di TMW, è atteso a momenti nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" di Lecce il tecnico dei giallorossi Fabio Liverani per presentare la sfida in programma domani sera allo stadio "Tardini" di Parma. Vi riporteremo in tempo reale le sue parole.

12.30 - Ancora qualche minuto di attesa prima dell'inizio della conferenza stampa.

Ci ha lasciato Giovanni Custodero.

"A lui va un pensiero, una tragedia che sentiamo vicina. Ci stringiamo alla famiglia".

Qualche assente di troppo tra i convocati.

"Quella di Tabanelli non era in preventivo, Farias ha un problema muscolare che non gli consente di lavorare in gruppo con continuità. Calderoni ha un problema alla caviglia, anche Bleve si è infortunato. C'è un emergenza, ma chi scenderà in campo darà il massimo".

Tiriamo le somme del girone di andata?

"Lo faremo dopo la gara di domani, i punti nel ritorno diventeranno decisivi e dobbiamo iniziare a correre".

I troppi infortuni la costringono a scelte obbligate.

"Dobbiamo fare di necessità virtù, questo è chiaro. Ma non ci sono tante soluzioni in panchina per provare a cambiare la partita in corso".

Deiola potrebbe partire titolare?

"Sì, è pronto".

Come sta Lapadula?

"Di sicuro non partirà dall'inizio, ma a gara in corso potrà darci una grande mano".

Come giudica il Parma?

"È un avversario di tutto rispetto, hanno preso giocatori importanti in estate e di sicuro non sono una sorpresa. Hanno grandi qualità . in avanti, e un allenatore che sta facendo bene da tre anni grazie all'umiltà e alla serenità".

Come sta il resto della squadra?

"Mancosu si porta dietro i problemini della scorsa stagione, ha ancora bisogno di tempo. Babacar ha avuto un affaticamento perché sta alzando il livello di preparazione. Meccariello è pronto e sarà un'alternativa valida".

12.47 - Terminata la conferenza stampa di Liverani.