LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Gli attaccanti stanno bene, Udinese ostica"

È atteso a momenti, presso la sala stampa dello stadio "Via del Mare" di Lecce, il tecnico dei giallorossi Fabio Liverani per la consueta conferenza stampa pre-partita. Domani i salentini (alle ore 18) se la vedranno contro l'Udinese in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

12.22 - Ancora qualche minuto di attesa, poi Fabio Liverani risponderà alle domande dei giornalisti.

Come arrivate alla sfida?

"Ho ancora qualche dubbio, soprattutto in avanti. A centrocampo, invece, le scelte sono quasi obbligate perché siamo in pochi. C'è grande voglia di ricominciare, affronteremo una squadra ostica e che può sfruttare la sua fisicità. In contropiede possono far male, hanno due grandi calciatori come De Paul e Mandragora".

Farias è recuperato?

"La sosta non è stata particolarmente lunga, ma in queste settimane Farias ha lavorato bene e sicuramente minuti in più nelle gambe. Anche Babacar e Falco hanno lavorato bene, quest'ultimo convive con un dolore che si porta avanti dall'ultimo infortunio".

Mancosu?

"Anche lui sta cercando di mettere minuti nelle gambe. Rossettini è pienamente recuperato, in difesa Rispoli e Donati stanno bene e si giocano una maglia. C'è voglia di partire bene in questo nuovo anno e di regalare ai tifosi la prima vittoria in casa".

Potremmo vedere il tridente?

"Per supportare un modulo con tre attaccanti bisogna trovare equilibrio nelle caratteristiche dei calciatori. Solo così potremmo pensare di giocare anche con quattro attaccanti".

Non ci sarà Calderoni, Donati può giocare a sinistra?

"Può farlo e noi lo scorso anno lo abbiamo fatto con Venuti, ad esempio. Però c'è Dell'Orco in quel ruolo, contro il Genoa ha fatto una buona partita e giocherà lui".

Sta pensando al cambio modulo?

"Dobbiamo aspettare prima qualche nuovo innesto dal mercato, ad oggi dobbiamo giocare con quest'idea per esaltare i calciatori presenti in rosa. Quando arriveranno rinforzi, ci penseremo".

Che squadra è l'Udinese?

"Una squadra che concede poco, con calciatori navigati e da anni abituati a giocare ad alti livelli. E poi hanno due attaccanti come Okaka e Lasagna che possono far male a qualsiasi momento".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Ho già detto nell'ultima conferenza dello scorso anno che arriveranno determinati calciatori, con la società c'è grande sintonia. Non mi piace parlare di trattative il giorno prima della gara, ma di sicuro non prenderemo calciatori tanto per fare. Ma solo gente che possa completare l'organico. Abbiamo fatto tante riunioni, abbiamo messo i puntini sulle "i". Arriveranno pedine importanti".

12.36 - Terminata la conferenza stampa di Liverani.