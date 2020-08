live Milan, Massara: "A centrocampo ci servono rinforzi. Aurier non può essere un obiettivo"

12.50 - Al fianco di Maldini e Gazidis, anche Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, parla in conferenza stampa nel giorno che segna l'inizio della nuova stagione rossonera. Segui la diretta testuale del dirigente milanista dove approfondirà temi di mercato e illustrerà gli obiettivi stagionali della squadra di Pioli.

Quanto vi aspettate da Rafal Leao e dalla sua crescita?

"Per il Milan è importante la crescita di tutti i calciatori, abbiamo una squadra giovane, una delle più giovani della A. Quindi necessariamente dalla crescita di tutti i ragazzi passano i nostri successi. Rafael ha un talento cristallino e mostrato lampi di classe pura, che hanno alzato le aspettative nei suoi confronti. Nella seconda parte di stagione ha avuto una bella crescita, fatto diversi gol e assist, ma sicuramente da un giocatore con la sua classe ci aspettiamo di più e siamo sicuri che lo farà".

Kessie e Bennacer hanno fatto grandissime cose, ma hanno bisogno di alternative: come vi state muovendo?

"Kessie e Bennacer hanno fatto cose eccellenti non solo dopo il lockdown, ma anche prima. Sono cresciuti esponenzialmente, non solo individualmente ma anche come coppia. L'intuizione di Pioli del doppio mediano li ha esaltati alla grandissima, ma sicuramente a centrocampo dovremo intervenire per aiutare la squadra negli impegni, visto che è una stagione lunghissima ma compressa quella che abbiamo davanti. Stiamo già valutando delle ipotesi".

Pobega, Brescianini, Maldini e Colombo: quattro ragazzi su cui puntate.

"Sono quattro nomi che confermano l'ottimo lavoro del Settore Giovanile, che da anni ormai fa un lavoro straordinario. Dovremo individuare per loro il percorso giusto per alimentare il loro progresso nella squadra. Pobega ha fatto benissimo, vedremo quanto i suoi progressi ci potranno dare e ha tante richieste. Brescianini andrà a giocare, mentre Daniel Maldini e Lorenzo Colombo proseguiranno con la Prima Squadra".

Calabria fa parte della lista dei cedibili?

"Il concetto di incedibilità è relativo nel calcio moderno, lui ha fatto molto bene provenendo dal Settore Giovanile e lui ha dimostrato di essere un calciatore affidabile, non lo consideriamo sul mercato perché per noi è una garanzia".

Serge Aurier è un vostro obiettivo di mercato?

"Ci sono tanti nomi accostati al Milan, alcuni realistici e altri meno. Lui è un ottimo giocatore ma non ci sono le condizioni per pensare a lui, non può essere un obiettivo".

Stato dell'arte circa il riscatto di Rebic?

"Stiamo verificando la possibilità di anticipare il suo arrivo definitivo al Milan, stiamo verificando le condizioni perché siamo molto contenti del suo rendimento nel girone di ritorno. Ha fornito un gran contributo alla squadra, speriamo di poter stabilizzare la sua posizione a titolo definitivo".

Messaggio finale ai tifosi rossoneri che stanno seguendo la conferenza stampa:

"C'è poco da aggiungere a quanto detto da Ivan e Paolo, solo Forza Milan e ci vediamo presto".

