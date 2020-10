live Milan, Pioli: "Ibrahimovic sta bene ed è voglioso di tornare"

Ultimo turno di campionato prima della sosta per le nazionali. Il Milan scende in campo domani pomeriggio a San Siro contro lo Spezia, a caccia di un successo che porterebbe a tre vittorie di fila nelle prime tre di campionato. Ne parla l'allenatore rossonero Stefano Pioli in diretta da Milanello. Segui il live su Tmw.

12.00 inizia la conferenza di Pioli

Si inizia con il compleanno di Zlatan... "Sta bene ed è voglioso di tornare, gli facciamo i migliori auguri per il suo compleanno senza dire quanti anni ha"

Ha pensato a cosa è cambiato rispetto a sette mesi fa? "Difficile pensare ad altro in quella sera, gara piena di emozioni e sensazioni, ed è sbagliato guardarsi alle spalle e parlare del passato. E' una squadra giovane che deve crescere, pensiamo al presente".

Che gara è stata? "Difficile e complicata, ne usciamo più forti e più pronti per il prossimo impegno. Dobbiamo sicuramente crescere"

Come sta il Milan? "Non ci si ferma perchè siamo stanchi ma solo quando il cammino sarà concluso e dobbiamo abituarci a questi impegni ravvicinati. A qualcuno ho chiesto uno sforzo importante. Valuterò bene oggi, dal punto di vista mentale e fisico in Portogallo è stato dispendioso. Devo abituarmi a delle rotazioni, l'intensità mentale non deve venire meno. Tutti pronti".

Leao o Colombo-Manldini? "Sono possibilità da valutare bene, devo capire gli 11 iniziali e i cambi che ho a disposizione"

Hauge dall'inizio? "Potrebbe, l'abbiamo conosciuto ieri, a livello fisico sta bene, forse meglio di noi perchè in Norvegia il campionato è più avanti. E' convocato e vedremo cosa accadrà".

Tonali è cresciuto? "Aveva già fatto bene a Crotone, ha fatto bene in Portogallo, ma puntiamo molto su di lui, è un titolare del Milan".

Kessie ha recuperato? "Ha avuto un leggero infortunio, lo vedo oggi".

Dalot cosa può portare alla squadra? "Quando arriverà parlerò del giocatore".

Difensore centrale? "Manca ancora qualche giorno, aspettiamo e vediamo, stiamo facendo un buon lavoro".

Tonali dall'inizio e anche per Hauge? "Valuterò a fondo gli undici da schierare, sapevamo dell'inizio di stagione dispendioso. In alcuni reparti non ho molte scelte, ma dobbiamo chiudere e stringere a denti stretti il primo ciclo".

Maldini o Colombo? "Vedremo, pensavo di non dare riferimenti ai centrali del Rio Ave giocando con Maldini, qualche volta ci siamo riusciti altre volte no".

Hauge può giocare a destra e a sinistra? "Ho parlato con lui, ha giocato a sinistra, ha fatto qualche apparizione a destra, devo scoprirlo per capire dove darà il meglio di sè. E' un giovane con delle belle qualità, bravo nell'uno contro uno, ci dà tante soluzioni perchè può giocare in diverse posizioni".

Castillejo come sta? "Non è al 100% dal punto di vista fisico, ci vuole pazienza e lucidità nel giudizio, Samu deve recuperare la miglior condizione possibile".

Lo Spezia può somigliare al Rio Ave? "Non so, lo Spezia tiene bene il campo e vuole giocare al calcio, ha un centravanti che sta facendo gol importanti, gara da affrontare con serietà e lucidità e precisione tecnica, con Rio Ave non abbiamo giocato la nostra gara migliore".

Milan stanco in Portogallo? "Tanto stanco non l'ho visto, siamo andati sotto ma abbiamo recuperato la gara al 120esimo minuto, non possiamo essere al 100% a inizio stagione. Lo saremo tra poco e poi ora arriva la sosta per tirare il fiato".

Come sta Leao? "E' solo una settimana che si allena con noi, non può essere al 100%, deve crescere e lavorare tanto, non ha fatto niente per due mesi e ora deve recuperare dal punto di vista fisico".

Brahim pregi e difetti? "Ci dà soluzioni nell'uno contro uno, non abbiamo tanti giocatori bravi in questa situazione. Può migliorare nel posizionarsi meglio tra le linee".

Come vede il Milan in vista della ripresa? "Mi auguro durante la sosta di recuperare tanti giocatori, non c'è solo Ibrahimovic, mancano anche Romagnoli, Rebic, Conti, Duarte, Musacchio, dopo la sosta mi auguro di avere più giocatori possibili perchè la stagione è lunga e difficile".

Spezia da temere? "Squadra che gioca a memoria, dà fastidio. Ha cambiato 15-16 giocatori rispetto alla stagione precedente, ha vinto a Udine e ha le qualità per metterci in difficoltà, sta a noi essere più incisivi di loro".

Ore 12.18 finisce la conferenza di Pioli