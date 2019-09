LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Elmas mi mette in difficoltà per la formazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lozano a sorpresa titolare? "Sì, è vero, è tornato giovedì ma mi sembra brillante. Avevo incertezza su altri giocatori, anche su Llorente meglio a gara in corso, Insigne recuperato da poco. Ha fatto un primo tempo ottimo, poi ha perso un po' di energia".

Ha riscontrato l'equilibrio che vuole? "Sì, abbiamo difeso meglio collettivamente. Più attivi, mobili. Abbiamo beccato qualche ripartenza, ma su palle perse in uscita perché a volte vogliamo sfruttare la qualità e forziamo un po' troppo".

Manolas fuori, sarebbe stato importante vederlo per trovare intesa con Koulibaly. "Poteva giocare, è entrato in una rotazione che voglio fare per tenere tutti motivati. La prossima volta toccherà ad altri. E' importante ruotare. Maksimovic dà garanzie, ha confermato di essere una sicurezza".

Elmas ha mostrato qualità e personalità. "E' un giocatore di personalità nonostante l'età. Ha dinamismo, deve migliorare difensivamente ma è certo che con lui e non solo avrò problemi nel fare la formazione. Non solo a centrocampo. Anche Younes, Llorente, Insigne dalla panchina hanno fatto benissimo".

Maksimovic a destra possibile soluzione per martedì? "Siamo coperti sulle corsie, a destra addirittura ne abbiamo tre. Maksimovic per ora lo vedo centrale".

La gente s'è divertita molto, ovazione per tutti gli azzurri. "Stiamo facendo di tutto per giocare un bel calcio, appassionate, l'ambiente è stato buono, bello, spero la gente abbia apprezzato l'impegno e la qualità, anche se i nuovi spesso entusiasmano".

Ammonizione dell'arbitro? "Una reazione sopra le righe, forse era giusta".

Rassicurerà Klopp sugli spogliatoi? "Gli spogliatoi degli ospiti non sono stati toccati, solo i nostri. Altrimenti invitavo io Klopp (ride, ndr). I nostri sono stati pronti e belli, negli ultimi giorni hanno fatto un grande lavoro".

La coppia Lozano-Mertens? "L'ho scelta per questa gara, per giocare verticale, attaccano bene la profondità. Tutti gli attaccanti sono allo stesso livello per me".

