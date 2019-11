LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "Nessun rimpianto sul mercato, serve continuità"

Le parole del tecnico partenopeo su Tuttomercatoweb.com.

Carlo Ancelotti presenta alla stampa la sfida in Champions League con il Salisburgo, che potrebbe risultare decisiva per il passaggio del turno per il suo Napoli in caso di vittoria. A breve le parole del tecnico partenopeo su Tuttomercatoweb.com.

La notizia del giorno sono le parole del presidente De Laurentiis che ha annunciato il ritiro. È una decisione che la trova d’accordo?



“La notizia del giorno è che domani abbiamo una gara importante che ci deve permettere di passare il girone di Champions, è un obiettivo per tutti noi e sappiamo quanto è difficile. Siamo concentrati su quello, sul cercare di fare una gara di alto livello. Tutto il resto sono dettagli, sui quali si può essere d’accordo o meno. Se me lo chiede, devo dire che non sono d’accordo con questa decisione presa dalla società, Noi dobbiamo accettarla”.

Cosa è mancato in queste ultime gare?

“Abbiamo abbassato il nostro livello di intensità, soprattutto nella prima parte e non avevamo il controllo della partita. Credo che avendo maggiore intensità, abbiamo più possibilità di portare a casa il risultato”.

Cambia qualcosa nel rapporto con De Laurentiis?

“Assolutamente niente, mi ha chiamato cinque minuti fa per farmi gli auguri per l’onomastico. È una decisione presa dal club, ma resta un dettaglio insignificante per quello che invece è l’obiettivo di domani”.

Cosa pensi del gesto di Balotelli a Verona?



“Credo che abbia fatto bene, è importante lanciare segnali”



Ti preoccupa la situazione in classifica?



“Se non fossi sarei superficiale. È una squadra che ha fatto vedere delle cose buone, per fortuna ora si torna in campo, la Champions l’abbiamo sempre gestita bene fino ad ora e speriamo di continuare a farlo”.



Quanto incide l’aspetto mentale sulle difficoltà di questa squadra?

“Non faccio lo psicologo, cerco di lavorare sulla qualità tattica e cercare di migliorarla”.

Vede confusione arbitrale nella gestione del Var?



“Sì, ma non ne voglio più parlare”.



Che gara sarà col Salisburgo?



“L’intenzione è mantenere il piano tattico della gara di andata. So per certo che loro manterranno il solito atteggiamento, è una squadra che gioca con grande intensità e con grande propensione offensiva”.

Come si cambia la situazione che sta vivendo il Napoli?



“Dai momenti difficili si esce ritornando a fare le cose semplici con chiarezza, umiltà e sacrificio”.



Dopo Salisburgo sembrava essere la gara della svolta, invece…



“Non sono d’accordo che abbiamo fatto male nelle tre gare successive. Con la Roma si è fatto male, con la Spal credo che tutte le big impegnate in Champions abbiano fatto fatica in quel turno. Ci sono stati degli episodi arbitrali, siamo stati sfortunati colpendo tanti pali. MI aspetto che questa tendenza possa cambiare”.



Con la vetta del campionato lontana, pensa che la Champions possa riservare grandi sorprese al Napoli?



“La Champions è una competizione molta più corta rispetto al campionato, se riusciamo a passare il turno con due turni di anticipo vorrà dire che abbiamo fatto qualcosa di ottimo. Poi dopo si vedrà, tante cose possono cambiare fino a febbraio. La Champions si decide sui piccoli dettagli”.



Cosa si sente di dire ai tifosi del Napoli?



“Domani è una gara fondamentale, al San Paolo abbiamo sbagliato solo la gara con il Cagliari. Mi aspetto lo stesso sostegno che ci hanno sempre dato quando abbiamo giocato a Napoli”.



Considera il Salisburgo una delle squadre Top di questa Champions?



“Ha poca esperienza, ma a livello di gioco e di intensità può stare tra le migliori d’Europa”



Cambierebbe qualcosa sulle cose fatte fino a questo momento della stagione?



“Sul mercato non cambio idea, penso che quelli che sono arrivati stanno facendo tutti bene. Non è un problema di singoli o di qualità, il problema è di mettere insieme tutta la qualità che hanno i nostri giocatori e trovare maggiore continuità. Ci sono stati momenti di gioco di altissimo livello, il problema è non avere questa discontinuità che stiamo pagando in campionato”.