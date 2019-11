LIVE TMW - Napoli, confronto De Laurentiis-squadra: multe confermate

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Da Castel Volturno, Arturo Minervini

© foto di Marcello Pelillo

A Napoli è il giorno del confronto tra squadra e società. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale

14.58 - Multe confermate - Da 'Sky', una prima ricostruzione su quanto accaduto quest'oggi a Castel Volturno, in occasione dell'incontro tra la squadra e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il summit durato circa un'ora si è tenuto in palestra ed erano presenti anche l'allenatore, Carlo Ancelotti, e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. I toni sono stati più sereni, il numero uno del club ha ringraziato la squadra per la prestazione di Liverpool. Ma le multe già comminate per l'ammutinamento post Napoli-Salisburgo sono state confermate.

14.13 - Aurelio De Laurentiis lascia il centro sportivo - E' durato poco più di un'ora il confronto tra il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, che da pochi istanti ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno. Il summit può considerarsi concluso perché, dopo di lui, anche i giocatori hanno iniziato ad andare via dal centro tecnico.

14.07 - Kevin Malcuit ha lasciato Castel Volturno - Kevin Malcuit ha appena lasciato il centro tecnico di Castel Volturno. Il terzino francese è stato l'unico calciatore al quale non è stata comminata la multa visto che è infortunato e non ha preso parte a Napoli-Salisburgo.

12.58 - Incontro confermato! Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno - A Castel Volturno è arrivato da pochi minuti il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Inizierà quindi tra poco il confronto con la squadra e con l'allenatore Carlo Ancelotti.

12.55 - Il report dell'allenamento - Gli azzurri preparano il match contro il Bologna per la 14esima giornata di Serie A in programma domenica al San Paolo alle ore 18. La squadra, sul campo 2, dopo la prima fase di riscaldamento ha effettuato una serie di esercitazioni tecniche con la rosa divisa in due gruppi. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con l'utilizzo delle sponde. Chiusura con partita a campo largo. Ghoulam e Tonelli continuano ad allenarsi a parte mentre Milik ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.

12.18 - Arrivato l'head of operations del Napoli - A Castel Volturno appena arrivato l'head of operations della SSC Napoli Alessandro Formisano.

11.45 - Allenamento concluso. Attesa per Aurelio De Laurentiis - S'è concluso da pochi minuti l'allenamento del Napoli. Atteso adesso al centro sportivo il presidente Aurelio De Laurentiis.

11.25 - Allenamento in corso - Nel frattempo, in corso l'allenamento agli ordini di Carlo Ancelotti. La squadra, reduce dal pareggio di Anfield contro il Liverpool, quest'oggi svolgerà solo una seduta mattutina. Poi, intorno alle 15.00, sarà l'ora del confronto con Aurelio De Laurentiis, ancora non arrivato a Castel Volturno.

11.23 - Già nel centro di allenamento anche Cristiano Giuntoli - Già presente nel centro sportivo del Napoli anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

11.05 - A Castel Volturno è arrivato il vice-presidente - Da pochi minuti è arrivato a Castel Volturno il vice-presidente del Napoli Edo De Laurentiis.

11.00 - Napoli, è il giorno del confronto - Dopo l'ammutinamento post Napoli-Salisburgo, in casa azzurra è il giorno del confronto tra la squadra, l'allenatore Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis, che tornerà per la prima volta a Castel Volturno dopo quanto accaduto al termine della quarta giornata della fase a gironi di Champions League.