Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Roma, Dario Marchetti

09.35 - Lozano a Villa Stuart: iniziate le visite - L'attaccante messicano, prossimo acquisto del Napoli, tra pochi minuti inizierà le visite di rito nella clinica romana per poi, nel pomeriggio, firmare il contratto negli uffici della Filmauro. (Clicca qui per approfondire la notizia!)

09.00 - In attesa di aggiornamenti sul fronte Mauro Icardi, il Napoli si prepara ad accogliere Hirving Lozano. L'attaccante messicano è infatti sbarcato a Roma ieri pomeriggio e nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Poi, dopo i test fisici, si recherà negli uffici romani della Filmauro per sottoscrivere il contratto in presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com con il racconto della giornata!