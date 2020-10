live Napoli, Gattuso: "Arrabbiato per non aver sfidato la Juve"

Napoli-Atalanta finisce 4-1 al San Paolo.

Il Napoli batte 4-1 l'Atalanta e regala un bel pomeriggio al tecnico Rino Gattuso. A breve le parole del tecnico in conferenza stampa.

Vittoria contro una big...

"Più di una big, questa è una squadra forte. Un'altra squadra rischiava di prendere sette gol, loro sono riusciti a stare lì. Conoscevamo le loro caratteristiche, Osimhen ci ha aiutato molto. Avevamo preparato la gara così, mi è piaciuto molto anche il modo in cui abbiamo pressato. La squadra ha fatto davvero una grandissima partita.

Sul gol subito...

"Abbiamo preso gol evitabile, ma ci sta. Mi piace l'organizzazione di come teniamo il campo, al di là del valore dei singoli. Mi sta piacendo la squadra, ma tutti. È normale che avere gente come Koulibaly e Manolas ti aiuta. Koulibaly è davvero ritrovato, è tornato quel giocatore devastante che avevamo conosciuto":

Sulla sfida non giocata alla Juventus



"Sono stati zitto, non ho i social e sono all'antica. Noi siamo arrabbiati di non essere partiti, sapevamo di andare a giocare contro una squadra con un nuovo modulo ed un nuovo allenatore. Avevamo fatto di tutto per partire, c'era la consapevolezza di andare lì e fare la nostra gara".

Termina la conferenza stampa di Rino Gattuso.