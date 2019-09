LIVE TMW - Napoli-Liverpool, in Youth League azzurrini fermati sull'1-1

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: ha collaborato Raimondo De Magistris, inviato a Napoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

15.55, pari all'esordio in Youh League - Sfuma negli ultimi minuti il successo all'esordio per il Napoli Primavera in Youth League: a Napoli, dopo un bel primo tempo la squadra di Baronio nella seconda frazione di gioco si abbassa troppo ed il Liverpool, dopo svariati tentativi, è riuscito a siglare il gol del pareggio su una brutta disattenzione della difesa azzurra. Gli azzurrini sfiorano il colpaccio ma alla fine portano a casa solo un punto: di Mancino il gol del momentaneo vantaggio partenopeo.

15.11, Napoli in difficoltà contro le inglesi - Il Napoli giocherà anche contro la tradizione, recente, nella sfida di stasera contro il Liverpool. La squadra azzurra, infatti, ha perso le ultime tre partite contro club di Premier League (in casa e trasferta) e cinque delle ultime sei. In casa è stato battuto in due delle ultime tre partite contro ospiti inglesi sebbene il suo bilancio complessivo a Napoli sia di cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Le ultime tre gare contro inglesi sono le due con l'Arsenal in Europa League, entrambe perse, e il ritorno ad Anfield vinto dal Liverpool con gol di Salah.

14.38, Llorente e la "vendetta sportiva" - Assieme a Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della viglia di Napoli-Liverpool si è presentato Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo ha risposto così a chi gli chiedeva se cercasse vendetta sportiva nei confronti dei Reds dopo la finale persa lo scorso anno quando giocava nel Tottenham: "E' stato doloroso perdere la finale, certo la vendetta, ma soprattutto è un'opportunità per dimostrare che possiamo stare al loro livello. Dobbiamo giocare ad alto livello".

14.19, - Con un post su Twitter il Napoli ha celebrato il pranzo ufficiale della UEFA con la dirigenza del Liverpool. Nella foto pubblicata il vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis e il presidente dei Reds Peter Moore:

Sempre bello incontrare i nostri amici del @LFC , per la quinta volta in poco più di un anno... #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/TS70qha1mm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 17, 2019

13.48, Girone E: l'analisi del girone degli azzurri - Liverpool e Napoli le favorite: la scheda del girone E - Leggi la news, CLICCA QUI!

13.23, le formazioni ufficiali della Youth League - Fischio d'inizio per Napoli-Liverpool della Youth League. Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-3): Idasiak, Senese, Costanzo, D’Onofrio; Potenza, Marrazzo, Mamas, Vrikkis; Mancino, Gaetano, Cioffi.

Liverpool (4-3-3): Winterbottom; Williams, Larouci, Hoever, Clayton, Boyes, Dixon-Bonner, Clarkson, Elliott, Jones, Cain

13.00, Pranzo ufficiale al via - È iniziato in questi minuti il pranzo ufficiale della UEFA fra le dirigenze di Napoli e Liverpool. Per il club partenopeo presente Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, e il ds Cristiano Giuntoli.

12.52, Liverpool in Italia: i precedenti - Sono 29 i precedenti in competizioni ufficiali del Liverpool contro squadre italiane (Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma e Udinese). Il bilancio per i Reds parla di tredici vittorie, tre pareggi e tredici sconfitte. Per quanto riguarda i soli match disputati in Italia il Liverpool ha vinto in sole tre occasioni, contro Inter, Roma e Udinese.

12.26, Insigne "killer" di Klopp - Lorenzo Insigne ha una vittima preferita quando calca i campi della Champions League: Jurgen Klopp. Statistiche alla mano, infatti, tre dei dieci gol realizzati dal capitano del Napoli son stati segnati contro le formazioni allenate dal manager tedesco: due al Borussia Dortmund e uno al Liverpool. Con i Reds, oltre al gol messo a segno nella scorsa edizione, ci sarebbe poi da considerare anche quello realizzato quest'estate in amichevole ad Edimburgo nel roboante 3-0 finale.

12.03, Ancelotti via Twitter - "Oggi debuttiamo in Champions League con il chiaro obiettivo di essere protagonisti e passare il turno. Forza Napoli!": è questo il testo del post su Twitter che Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli ha pubblicato a poche ore dal match contro il Liverpool di questa sera.

Oggi debuttiamo in Champions League con il chiaro obiettivo di essere protagonisti e passare il turno. Forza Napoli! #UCL #ForzaNapoliSempre Today is our Champions League debut with the clear set objective of being competitive and moving through this round. Forza Napoli! pic.twitter.com/xWq1BLkDSo — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 17, 2019

11.29, Champions e mercato - Analisi delle spese sul calciomercato delle 32 protagoniste della Champions League sulle pagine del Corriere dello Sport. Regina degli investimenti il Real Madrid che dopo la debaclé dello scorso anno è corsa ai ripari spendendo oltre 307 milioni di euro. Sul podio le altre due grandi di Spagna: il Barcellona con 255 milioni di euro spesi e l'Atletico Madrid con 243,50. Per quanto riguarda Napoli-Liverpool di questa sera spicca la differenza fra quanto investito dagli azzurri (128 milioni di euro) e i Reds che con neanche due milioni di euro è il fanalino di coda di questa particolare classifica.

11.06, Il miracolo di Alisson su Milik - Attraverso il proprio account Twitter il Liverpool decide di aprire la marcia di avvicinamento al match contro il Napoli di questa sera con un flashback legato alla sfida fra Reds e azzurri dello scorso anno ad Anfield ed in particolare la parata salva risultato (e qualificazione) di Alisson su Arkadiusz Milik.

HUGE save 👐@Alissonbecker's unforgettable stop at a BIG moment against @sscnapoli last year 👊 pic.twitter.com/NiEXGau1Hw — Liverpool FC (@LFC) September 17, 2019

10.49, Liverpool, il punto sulla retroguardia - Difesa ancora da delineare in casa Liverpool per la gara di questa sera. Il dubbio maggiore riguarda Robertson che ieri non si è allenato ma che appare in grado di giocare. Milner è stato comunque messo in preallarme. Al centro della difesa rimangono, invece, vive alcune residue chance di titolarità per Gomez al post di Matip come partner di Van Dijk.

10.38, le probabili formazioni - Sono due i ballottaggi ancora vivi in casa Napoli in vista della gara di questa sera contro il Liverpool. Il primo riguarda la fascia destra di difesa fra Di Lorenzo e Maksimovic, mentre l'altro ha come protagonista il capitano Lorenzo Insigne. O meglio il suo posizionamento in campo. In caso di Insigne esterno a sinistra nel 4-4-2 di Ancelotti la coppia d'attacco sarà composta da Mertens e Llorente (favorito su Lozano). Nel caso, invece, di Insigne partner del belga a centrocampo troverà spazio Zielinski.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente.

Liverpool (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

10.30 - Inizierà sul prato del San Paolo la nuova avventura in Champions League del Napoli. Avversario nella prima giornata il Liverpool campione d'Europa. Gli azzurri sono inseriti nel Gruppo F dove, oltre ai Reds, sono state inserite anche RB Salisburgo e Genk. Entrambe le gare del raggruppamento prenderanno il via alle ore 21. Segui il live di avvicinamento al match di San Paolo su TUTTOMERCATOWEB.COM!