Champions al via - Liverpool e Napoli le favorite: la scheda del girone E

Ci siamo. Stasera prenderà il via l'edizione 2019-2020 della Champions League. Ve la racconteremo, come sempre, sulle pagine di TMW. In attesa che si scenda finalmente in campo, vi presentiamo le squadre che si sfideranno per arrivare alla finale di Istanbul.

Genk - Clicca qui per la scheda dei belgi

L'allenatore - Felice Mazzù

La stella - Sander Berge

La possibile rivelazione - Joseph Paintsil

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Coucke; De Norre, Dewaest, Lucumì, Uronen; Heynen, Berge, Piotrowski; Ito, Samatta, Painstil

Liverpool - Clicca qui per la scheda degli inglesi

L'allenatore - Jurgen Klopp

La stella - Mohamed Salah

La possibile rivelazione - Alex Oxlade-Chamberlain

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mané.

Napoli - Clicca qui per la scheda degli azzurri

L'allenatore - Carlo Ancelotti

La stella - Kalidou Koulibaly

La possibile rivelazione - Hirving Lozano

Oggi giocherebbe così - (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.