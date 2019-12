LIVE TMW - Ottavi Champions, a Nyon il destino di Juve, Napoli e Atalanta

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: schiaccate F5 per aggiornare la pagina!

10.12 - Si parte alle 12. Nella sede dell'UEFA a Nyon, come di consueto, saranno infatti sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League, dopo la fase a gironi. Nessun limite territoriale questa volta, anche perché sono rimaste in gara soltanto squadre dei primi cinque campionati europei. I 16 club che aspirano alla finale di Istanbul saranno sorteggiati come al solito partendo da due gruppi: teste di serie (vincitrici del girone) e non teste di serie. Nessuna squadra può affrontare una già incontrata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione: niente derby, almeno per ora. Le teste di serie, infine, giocheranno la gara di ritorno in casa.

Teste di serie

Barcelona (ESP: Gruppo F)

Bayern (GER: Gruppo B)

Juventus (ITA: Gruppo D)

Lipsia (GER: Gruppo G)

Liverpool (ENG, detentori: Gruppo E)

Manchester City (ENG: Gruppo C)

Paris (FRA: Gruppo A)

Valencia (ESP: Gruppo H)

Non teste di serie

Atalanta (ITA: Gruppo C)

Atlético (ESP: Gruppo D)

Chelsea (ENG: Gruppo H)

Dortmund (GER: Gruppo F)

Lyon (FRA: Gruppo G)

Napoli (ITA: Gruppo E)

Real Madrid (ESP: Gruppo A)

Tottenham Hotspur (ENG: Gruppo B)

10.00 - Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus, RB Lipsia, Liverpool, Olimpique Lione, Manchester City, Napoli, PSG, Real Madrid, Tottenham, Valencia. Queste le sedici squadre più forti del continente dopo il verdetto degli ottavi di finale: un poker inglese, l'ennesimo en plein spagnolo, tre italiane e tre tedesche, ma anche due francesi. Alle 12 l'urna di Nyon deciderà come la loro avventura continuerà: gli attesissimi accoppiamenti diranno come si comporranno gli ottavi di finale della più prestigiosa e seguita competizione d'Europa. Seguite il sorteggio con il nostro LIVE, su TMW.