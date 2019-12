Premi F5 per aggiornare la pagina.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia, dopo appena tre partite e altrettante sconfitte, è pronto a cambiare di nuovo in panchina. Dieci gol subiti e zero fatti nella breve parentesi di Fabio Grosso come allenatore delle Rondinelle, con Eugenio Corini pronto a tornare alla guida di Balotelli e compagni. Segui il live di TMW con tutti gli aggiornamenti direttamente da casa Brescia.

9.45 - Oggi incontro Corini-Cellino - L'esonero di Grosso è a un passo ma resta ancora da convincere al 100% Eugenio Corini al ritorno sulla panchina del Brescia. Nella giornata di oggi l'allenatore incontrerà il presidente Massimo Cellino e seppur abbastanza contrariato è probabile che possa tornare a guidare la squadra.