LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Felice per l'arrivo di Darmian, ci aiuterà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia per mister Roberto D'Aversa. Il suo Parma, dopo la sconfitta dell'esordio contro la Juventus, sarà impegnato nella difficile trasferta di Udine per la sfida valida per la seconda giornata di campionato.

Comincia la conferenza di D'Aversa: "La squadra sta abbastanza bene. Siamo consapevoli di aver disputato una buona prestazione con la Juventus, anche se ci è mancato il risultato. Con il mercato ancora aperto ci saranno le solite problematiche, mi auguro che in futuro qualcosa cambi".

L'Udinese ha battuto il Milan all'esordio. Che partita si aspetta?

"Affronteranno la partita con grande entusiasmo. Ha concesso poco al Milan, giocando bassi e compatti e sfruttando le caratteristiche di alcuni giocatori. Abbiamo analizzato la nostra partita e quella dell'Udinese: noi abbiamo perso con un calcio d'angolo, loro hanno vinto nello stesso modo".

Domani sfiderà il suo ex compagno di squadra Tudor. Vi siete sentiti?

"Abbiamo un ottimo rapporto, ci siamo sentiti qualche mese fa. L'amicizia resta con il passare degli anni, oltre al rispetto. Finora ha fatto molto bene, e quest'anno ha cominciato con il piede giusto. Gli auguro le migliori fortune, ma dalla prossima partita".

Cosa bisogna temere della sfida di domani?

"L'Udinese è una squadra che porta avanti un preciso disegno tattico, indipendentemente da chi scende in campo. Possiamo avere delle difficoltà se non rimaniamo compatti, perché loro sfruttano molto l'ampiezza e dovremo cercare di contrastarli efficacemente".

Karamoh è stato proposto all'Atalanta? Cosa pensa di Darmian

"Non mi risulta nessuna proposta. Darmian è molto bravo e ha esperienza. Sono molto felice, ci aiuterà molto anche se domani non sarà a disposizione".

Il Parma potrebbe creare problemi all'Udinese sulle fasce?

"Il sistema di gioco non ti dà particolari vantaggi; in fase di costruzione loro rimangono con i quinti larghi. Abbiamo studiato la partita contro il Milan, ma non sappiamo se domani giocheranno allo stesso modo. Quello che conta è avere voglia".

Il mercato è chiuso?

"La domanda va fatta al direttore. La settimana scorsa avevamo cinque difensori, ora siamo più completi. Per domani, su Pezzella ho qualche dubbio, così come su Grassi e Kucka. Mi porterò questi dubbi fino alla fine, ma va bene così: quando la squadra migliora, i dubbi aumentano".

Quest'anno il Parma dà l'impressione di provare a costruire più dal basso.

"Succedeva anche l'anno scorso ma si parlava solo di contropiede, sono aspetti che nel calcio ci sono e ci saranno sempre. Laddove ci sia la possibilità di costruire dal basso, lo facciamo, l'obiettivo è sempre quello di fare gol. Con la Juve abbiamo fatto bene, dobbiamo essere più concreti. Bisogna lavorare su tutto"..

Termina la conferenza di Roberto D'Aversa.