LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Gervinho ha forzato l'addio. Caprari con noi"

14.00 - Alla vigilia della sfida al Cagliari, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla della prossima sfida di campionato in conferenza stampa: la seguiremo grazie all'inviato di ParmaLive.com. Inevitabile tuttavia che le attenzioni di accendano anche sul mercato, con la situazione di Gervinho ancora da chiarire, l'arrivo di Caprari da ufficializzare ed ulteriore tassello che dovrebbe arrivare per l'attacco:

Prende la parola il tecnico: "Per quanto riguarda Gervinho non è fra i convocati perchè nelle ultime tre sedute di allenamento non si è presentato al campo. Evidentemente ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto. Premetto che quattro giorni fa è venuto a parlare con me della possibilità di andare via per poi vedersela con la società. Credo che il giocatore sia stato venduto. In questo momento sappiamo che c’è il mercato aperto fino a questa sera. Gervinho è stato un giocatore importante per noi ma abbiamo a disposizione un gruppo che gli ha permesso di fare la miglior stagione della carriera".

Maran ha detto che sarà una partita stimolante:

"Il Cagliari nelle ultime due partite ha pareggiato, è in ripresa dopo quattro sconfitte. Hanno fatto un girone d'andata strepitoso, col Verona è la sorpresa del campionato. Ragioniamo sulla prestazione del Cagliari con l'Inter, hanno ambizioni oltre la salvezza, domani sarà stimolante, difficile, sappiamo com'è finita quest'anno, dobbiamo dare battaglia a una squadra forte".

Possibili nuove soluzioni?

"Sotto l'aspetto numerico partiamo con quindici persone, Grassi fino a ieri non era a disposizione per un virus ma mi ha dato la disponibilità. Siamo in difficoltà, abbiamo perso Inglese che è importante. Nei momenti di difficoltà siamo sempre andati oltre, le soluzioni le troveremo. Undici li troviamo".

Cosa si aspetta dal mercato?

"La società sa dove deve intervenire. Ci sono stati imprevisti da rimpiazzare"

E Siligardi?

"La sua situazione è particolare. Non l'ho mai avuto a disposizione, domani può giocare e partire dall'inizio. Poi sul meercato può succedere qualcosa, può giocare lui o Mattia, decideremo domani. Si è sempre allenato bene, sa quello che voglio ho garanzie".

Ha tre attaccanti a disposizione:

"Caprari verrà con noi e sarà valutato. Cornelius ha finito l'allenamento anzitempo per un problemino".

Avere gli stessi punti del Cagliari esalta il vostro percorso:

"L'ultimo mese non cancella quanto di buono fatto dal Cagliari. Hanno fatto un girone strepitoso, nonostante infortuni hanno trovato varianti. Hanno una rosa ampia e di qualità. Maran è un allenatore di cui si parla poco, quando mi si parla di cambiare i nostri obiettivi mi si addrizzano le antenne perché si vuole togliere quanto i ragazzi hanno fatto con problemi, è mancato Gervinho, Inglese e Cornelius. Fino ad ora sono stati bravissimi ad andare oltre. Lo si fa solo quando la squadra è un vero gruppo, sono formidabili".

Il Cagliari ha messo in difficoltà l'Inter:

"Credo abbiano nel centrocampo giocatori forti. Nainggolan, Nandez. Mi aspetto una partita intensa, dove va messa in campo determinazione. Il loro stadio è un fortino, sotto l'aspetto mentale dobbiamo essere pronti a una partita intensa. Nainggolan è molto importante, Rog è infortunato, Joao Pedro è nella migliore stagione. Dobbiamo essere pronti a fare una partita di livello".

Come si tiene alto il livello di concentrazione?

"Rimanendo concentrati sul campo. Quando si finisce l'allenamento chi è parte di alcune situazioni può pensare ad altro, ma in allenamento si rimane concentrati sul campo".

Hai perso Sepe: quanto incide?

"Da quel punto di vista non posso esprimere tempistiche per l'infortunio, mi auguro siano minori di quanto si è detto. Gigi lo conosco da tempo, ha raggiunto una maturità tale per la Nazionale, considerando il rendimento. Manca una figura importante, ma sono fiducioso e sono tranquillo perché c'è Colombi e giocherà lui".

