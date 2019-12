LIVE TMW - Parma, D'Aversa ribadisce: "La rosa va completata"

Tutti gli aggiornamenti sul possibile rinvio su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

17.42 - Subito dopo Corini, ecco Roberto D'Aversa nella sala stampa dello stadio Ennio Tardini: queste le parole del tecnico del Parma dopo il pari interno contro il Brescia: "Non era semplice recuperare questa partita una volta sotto. Si è fatto bene il primo tempo, nel secondo siamo calati ma nonostante qualcuno abbia raschiato il fondo del barile siamo stai bravi a recuperare il risultato. Fa bene alla classifica e al morale".

L'inizio secondo tempo è stato un presagio rispetto a quello che hai detto ieri:

"Il Brescia ha fatto entrare Balotelli, noi non abbiamo attaccanti. Quello che è mancato nel secondo tempo è il punto di riferimento lì davanti, non possiamo pensare di affrontare partite con squadre inferiori perché la carta dice questo. Non dobbiamo andare in campo presuntuosi, questi ragazzi hanno fatto qualcosa in più delle proprie potenzialità. Dire che gli avversari erano inferiori è togliere qualcosa a quello che abbiamo fatto. Devo ringraziare Barillà perché sta giocando in condizioni critiche".

Per Gervinho nuovo infortunio?

"Sì, mi auguro non sia di grave entità. Purtroppo nel reparto deficitario succedono le problematiche. La pausa arriva nel momento giusto per recuperare gli infortunati e la condizione di qualcuno che rientra".

Avresti mai pensato di far giocare Brugman centravanti?

"No, perché comunque abbiamo due centravanti importanti. Questi ragazzi sono bravi a sopperire a questa situazione senza centravanti di ruolo. Oggi si è fatto il massimo, quando la rosa è così corta non sempre è facile. Quando i ragazzi vano in campo danno tutto, li devo ringraziare perché non era semplice".

L'anno scorso non l'avreste recuperata una partita di questo tipo: sei d'accordo?

"Questa squadra ha avuto una crescita sia sotto l'aspetto della mentalità che nella qualità. Non dobbiamo essere appagati, sono il primo a dire che quando si rientra bisogna alzare l'asticella, non per gli obiettivi perché lavoriamo nel quotidiano e pensiamo alla singola partita, ma dobbiamo pensare di chiudere il girone e rifare un girone di ritorno migliore dell'andata e non ripetere quello dell'anno scorso dove hanno inciso gli infortuni. Dobbiamo recuperare gli infortuni e dove si prolunga il recupero bisogna pensare al mercato".

Nella lettera di Natale cosa chiedi?

"E' chiaro che c'è un direttore sportivo molto bravo che purtroppo deve accontentare sia le mie richieste che le esigenze di una società. Non possiamo farci influenzare dalla classifica o dai risultati perché se no si toglie quello che questi ragazzi hanno fatto nelle difficoltà. E' chiaro che non dobbiamo ricommettere l'errore dell'anno scorso, quando dopo la vittoria di Udine un po' tutti abbiamo pensato di aver raggiunto l'obiettivo. La rosa va completata, dovrà essere bravo il direttore ad ascoltare le richieste dell'allenatore e quelle della società, e penso che il patrimonio di una società che rimane in Serie A è importante. Poi una piazza ambiziosa e che vuole che si vinca in casa sempre, nei momenti di difficoltà non eravamo contenti. Quindi aiutiamo anche la piazza".

17.58 - Termina qui la conferenza di Roberto D'Aversa.