LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Riprendere con l'Atalanta la cosa peggiore"

14.00 - Alla vigilia della sfida all'Atalanta, primo impegno dell'anno solare per entrambe le squadre, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa torna a parlare in conferenza stampa: la seguiremo grazie all'inviato di ParmaLive.com. Il tecnico del Parma parlerà della gara dell'Atleti Azzurri d'Italia (ore 15.00 domani, come sempre lo seguiremo LIVE su TMW), dalla sala stampa di Collecchio a partire dalle 14.15:

Prende la parola il tecnico: "Nell'allenamento di oggi si è allenato anche Cornelius, Inglese si è allenato tutta la settimana quasi completamente con la squadra e sono entrambi convocati. E' chiaro che li terrò in considerazione, Inglese è più pronto sotto l'aspetto fisico, Cornelius anche se sta bene si è allenato solo oggi. Mi preme ringraziarli perché durante la pausa sono rimasti qui ad allenarsi".

Il passaggio di Kulusevski alla Juventus può aver condizionato la squadra?

"Quello che è successo questa settimana ha distolto l'attenzione sulle nostre difficoltà numeriche. Si è parlato un po' troppo ma era inevitabile, credo anche che a differenza del passato dove magari si è fatto parlare molto il ragazzo, dovesse parlare un po' di più lui con anche i tifosi che volevano sentire cosa aveva da dire. Ai tifosi voglio dire che il 99% dei giocatori non sarebbe tornato a Parma e questo sta a dimostrare l'intelligenza e la maturità di questo ragazzo. Lui ha avuto una forma di riconoscenza verso la società, lo staff e i compagni, ha pensato a sé stesso perché è meglio che rimanga qui ma soprattutto ha mostrato riconoscenza ed è pronto domani a mettere in difficoltà una squadra a cui vuole dimostrare che era all'altezza. Il ragazzo ha dimostrato una grande maturità, laddove la prestazione non sempre è ottima non va collegata al fatto che è stato venduto alla Juve, ha margini di errore e sta a noi far sì che gli errori siano minimi".

Come si affronta tatticamente l'Atalanta?

"L'Atalanta, lo dicono i numeri, è la squadra che ha fatto più gol, e ha dati 5 al Milan. Ha fatto un buon girone d'andata ma può fare anche meglio perché hanno avuto problematiche senza la punta di ruolo. Domani saranno al completo, giocano molto con l'uno contro uno, sono molto forti fisicamente ma oltre a questo aprono il campo portando giocatori in fascia e ad inserirsi centralmente. E' un impegno difficile perché hanno qualità importanti, dobbiamo essere bravi a lavorare di reparto, è una delle squadre più forti del campionato. Hanno passato il girone di Champions, avranno più certezze".

Può non essere Pezzella il sostituto di Gagliolo?

"Penso possa ricoprire quel ruolo in maniera ottimale, ci vuole tempo per capire i meccanismi di difesa a 4. E' molto giovane, va aspettato ma è potenzialmente molto forte. Ha le sue caratteristiche e va sfruttato per le sue caratteristiche. Ho qualche dubbio, riprendere il campionato con l'Atalanta è la cosa peggiore ma vogliamo fare bene".

Può essere un vantaggio giocare dopo la pausa?

"Nelle pause si lavora in modo tale da arrivare pronti a queste occasioni. Il nostro pensiero deve essere che affronteremo una squadra che può fare male se non giochiamo al 120%".

Cosa deve fare il Parma per continuare a stupire?

"Per quanto riguarda il mercato la società sa cosa fare. Noi dobbiamo ragionare sul fatto che affronteremo una partita in un campo ostile, quando si affronta l'Atalanta si affronta in maniera umile, perché va messo in conto che dove concedi sfrontatezza possono fare male. Non è un impegno impossibile, la nostra volontà è di fare risultato. Se affrontiamo la partita con umiltà possiamo uscire con un buon risultato, dipende dagli avversari ma anche da noi, se sei passivo ti massacrano".

Considerando che il Brescia ha perso, firmerebbe per un pareggio?

"Il Brescia ha perso al novantesimo contro la Lazio, una squadra che ha vinto la Supercoppa con la Juve. La Serie A è un campionato difficile, dove nel girone di ritorno le squadre che stanno sotto fanno più punti. Non firmo mai per un pareggio, perché se andiamo a Bergamo con il pensiero di portare via un punto usciamo a mani vuote."

Se potesse, chi toglierebbe all'Atalanta?

"Ogni volta faccio un nome avversario mi fa gol quindi non toglierei nessuno. C'è l'imbarazzo della scelta, l'Atalanta deve essere un esempio per le società medie poiché sta lavorando benissimo da tanti anni. Noi, una società che ha ripreso un percorso da qualche anno, deve avere come obiettivo l'Atalanta. Davanti o che giochi Ilicic, Pasalic, Muriel o Gomez ci possono creare difficoltà, è una squadra forte e lo sappiamo. Spesso non abbiniamo il valore della squadra al nome che portano, ma nel girone di ritorno l'Atalanta farà meglio che all'andata. Mi auguro non iniziando da domani ma dalla prossima".

E' passato sottotraccia il recupero di Scozzarella:

"Matteo si è curato altrove e ha ripreso con noi questa settimana ma non è ancora al 100%. Il valore lo conosciamo tutti, lavora con me da anni e sotto l'aspetto di costruzione e di difesa sa cosa chiedo ed è migliorato tanto. Domani non partirà dall'inizio ma averlo a disposizione è importante".

C'è qualcosa che ti ha infastidito mediaticamente su Kulusevski?

"Ognuno ha lavorato per i propri interessi, la Juve ha fatto un investimento da 45 milioni di euro, l'Atalanta ha avuto interessi a venderlo e la mia società è stata brava a tenerlo. Detto questo ciò che mi preme evidenziare è che questo ragazzo è tornato a Parma, non so quanti lo avrebbero fatto. Questo aspetto non deve portare negatività nei suoi confronti, anzi, deve essere apprezzato ancor di più perché ha dichiarato che vuole dimostrare di valere quello che la Juve ha speso. E' un 2000, va gestito nella maniera giusta indipendentemente che sia della Juve o del Parma, è un professionista serio e lo dimostrerà fino alla fine del campionato".

