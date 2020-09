LIVE TMW - Parma, Liverani: "Ci mancheranno un terzo dei gol fatti ma ci adatteremo"

live Parma, Liverani: "Ci mancheranno un terzo dei gol fatti ma ci adatteremo"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

14.15 - Amici di TUTTOmercatoWEB.com siamo in attesa della conferenza stampa di presentazione di Fabio Liverani, che da qualche giorno è il nuovo allenatore del Parma, dopo l'esonero di Roberto D'Aversa. Dalla pancia del Tardini il nuovo mister risponderà alle domande della stampa. Come sempre, potrete seguire qui tutte le parole dei protagonisti, grazie al LIVE! del nostro inviato. La conferenza avrà inizio tra pochi minuti.

14.30 - Ancora qualche minuto di attesa prima dell'inizio della conferenza. Accanto a Fabio Liverani siederà il direttore sportivo crociato Marcello Carli, presentatosi alla stampa poco più di due settimane fa.

14.37 - Prende la parola Liverani: "Le emozioni sono tante. E' una società con un passato storico importante, che è sempre stata nell'elite come squadra e come ambiente. La rinascita è stata di altissimo livello, è stata data continuità nella crescita. Chi sale dalla Serie B deve avere una proprietà solida e presente alle spalle. Il lavoro svolto da D'Aversa è stato di grandissimo livello. Ho tanto entusiasmo e voglia di fare bene in questa società. In questo momento preferisco far vedere il lavoro che le parole: spero di avere presto un riscontro sul campo".

Cosa si aspetta da questo primo anno a Parma?

"Chiarezza sul progetto è stata la prima cosa e l'ho condiviso con società e direttore. Il mio pensiero di gioco è quello di avere dei punti saldi, ci potranno essere momenti di difficoltà ma dovremo fare leva sui nostri punti di forza. Siamo quelli dell'anno scorso, un'ottima base su cui lavorare. Se ci saranno cessioni ci saranno delle entrate. Questa squadra ha grandissime potenzialità. E' un gruppo che ha fatto bene e può migliorare".

Quale modulo utilizzerà? Il trequartista verrà usato?

"Difesa a quattro e centrocampo a tre. Poi davanti vedremo le caratteristiche a disposizione. Con l'addio di Kulusevski e Caprari abbiamo perso dei gol, e dovremo cercare questi gol da qualche altra parte. Se dovesse andare via qualcuno cercheremo soluzioni adeguate, poi ci metteremo in campo secondo le caratteristiche dei giocatori".

Come si prepara una stagione in così poco tempo?

"Abbiamo poco tempo, dovremo esser più veloci. Ad oggi il gruppo è cambiato poco, dovrò adeguarmi io ed entrare piano piano, senza stravolgere le conoscenze. Ogni allenatore ha dei principi, non credo ci sia un giusto e uno sbagliato. Si cerca di plasmare la squadra secondo le proprie idee. Ma serve tempo e ne abbiamo poco. Cercheremo di portare le nostre idee, senza stravolgere nulla e senza fretta. Non dobbiamo togliere certezze ai giocatori".

Ci sono giocatori su cui lei ha posto il veto per la cessione?

"So l'idea del direttore sportivo e la partecipazione della società. Siamo sulla stessa linea d'onda. Per decidere una cessione o no serve unità d'intenti. Ma non metterò mai il veto ad una cessione se porta grande guadagno alla società. Ad un uscita dovrà seguire un'entrata, in una stagione compressa in otto mesi e con cinque sostituzioni a disposizione".

L'anno scorso a Lecce sono stati tantissimi i gol subiti:

"A Lecce ho fatto un campionato di C con seconda miglior difesa. In B quarta miglior difesa. L'anno scorso c'erano difficoltà e lo sapevamo. Avevamo deciso di rischiare puntando gli investimenti su qualche gol in più davanti. Purtroppo non è andata bene, siamo retrocessi tra tante difficoltà. L'obiettivo era quello di lottare fino all'ultimo minuto e lo abbiamo fatto. Non c'è fase offensiva senza fase difensiva".

Che tipo di allenatore è Fabio Liverani?

"Cerco di essere equilibrato ed avere idee per la mia squadra, anche confrontandomi con l'avversario. Non totalmente su di me e non totalmente sull'avversario".

Gervinho e Karamoh possono partire?

"Gervinho è un giocatore esperto di grandissime qualità. Karamoh è una scoperta che si deve abituare ad un certo tipo di calcio. Sono due giocatori del Parma e ci contiamo, se arriveranno offerte le valuteremo, ma dovranno portare vantaggi a tutti, società, allenatore e giocatore stesso".

Come è nata la trattativa Parma?

"Quando ho una percezione di fiducia in chi mi contatta per me il resto passa in secondo piano. A Parma ho trovato tutto questo. Dopo tre anni in una piazza a cui sono molto legato, succede di avere mille dubbi. Finire il campionato il 3 agosto, mi ha fatto sorgere qualche dubbio. Ma il Parma è uscito lontano dalla mia scelta di fermarmi da Lecce. Scelta dovuta a miei pensieri personali, non c'era nulla con il Parma".

Serie A diversa causa Covid?

"Stagione particolare di sicuro. Giocare dopo soli venti giorni di allenamento e con le Nazionali di mezzo sarà molto atipico per tutti. Il non pubblico è un dato negativo: senza gente e senza passione è tutto più brutto. Speriamo si possa aprire almeno parzialmente. Credo che un'idea del campionato la potremo avere dopo 8/10 partite".

Squadra molto simile all'anno scorso, come si adatterà la rosa?

"Ci mancherà un terzo dei gol fatti. E non è poco. Abbiamo giocatori esperti e di grande qualità, adeguarsi ad un calcio differente non sarà un problema. C'è una grande base da poter gestire e poter plasmare".

15.03 - Si chiude qui la conferenza stampa del nuovo allenatore del Parma, Fabio Liverani.