LIVE TMW - Pioli: "Dobbiamo fare di più, il Milan non può stare lì"

Conferenza stampa post match del tecnico del Milan Stefano Pioli, a conclusione del match all'Allianz Stadium con la Juventus, deciso da una rete di Dybala.

Dopo una prova così, qual è la prima cosa che un allenatore deve dire alla squadra?

"Che dobbiamo insistere, perché la prestazione è stata positiva. Non ancora sufficiente per portare a casa la vittoria, dobbiamo ancora gestire meglio delle situazioni".

Il Milan nelle ultime quattro gare ha subito gol negli ultimi minuti, come lo spiega?

"Se stiamo subendo tanti gol nell'ultimo quarto d'ora vuol dire che dobbiamo fare meglio nella gestione della partita. Abbiamo subito gol con la difesa piazzata sicuramente meglio rispetto alla Juventus, dobbiamo migliorare. C'è anche lo spirito giusto, ma anche oggi è mancato quel pelino che ci avrebbero fatto comodo per portare a casa i risultati. Devo chiedere di più, vuol dire che dobbiamo fare meglio. Il Milan non può stare lì, devono saperlo tutti me compreso".

Non sarebbe stato meglio un risultato sporco?

"La squadra non ha giocato in punta di piedi, tutti hanno lavorato per il bene della squadra. Ha lottato, ha giocato bene nei contrasti, sgomitando un avversario superiore. C'è mancato solo quel pizzico di cattiveria in più che serve per portare a casa il risultato".

In classifica resta una situazione preoccupante...

"Dobbiamo essere preoccupati, così da preparare meglio le partite. Ci servirà per tirar fuori qualcosina in più. Da mercoledì la classifica sarà appena ovunque questa classifica, dovrà servire da stimolo".

Come l'avevate preparata?

"Abbiamo cercato ad essere più stretti possibile, con un paio di giocatori tra le linee che potessero metterli in difficoltà. Su alcune cose non siamo riusciti ma la partita, credo, l'abbiamo interpretata bene".

In partite come queste la testa pesava meno?

"Non credo oggi si potesse pensare che non c'era nulla da perdere. Avevamo tutto da guadagnare, ci sarebbe tornato utile un risultato positivo. I ragazzi non sono leggeri in questo momento, l'hanno interpretata bene. Non c'è male a dire che in questo momento la Juventus è più forte di noi, a noi ci manca quel qualcosina in più per vincere le partite. Ci manca ancora qualcosa".

