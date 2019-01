LIVE TMW - Pioli: "In Coppa Italia con la miglior squadra possibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le sue parole: "Il ritiro di Malta è stato molto posibito, abbiamo lavorato bene e lo dobbiamo dimostrare domenica contro il Torino".

Norgaard e Hancko hanno fatto bene a Malta. Li vedremo più spesso?

"Stanno crescendo e sono disponibili. Sono tanti i calciatori che possono giocare domenica, tutti si devono far trovare pronti".

La conquista della Coppa Italia è un obiettivo vero della Fiorentina?

"Sì, parliamo di un trofeo importante. Tante squadre ci puntano, il sorteggio non è stato molto favorevole visto che il Torino è un avversario tosto. Anche il percorso dai quarti in poi non sarebbe semplice. Manderò in campo la squadra migliore possibile".

Confermerà il 4-3-3 come idea di base?

"L'amichevole dell'altro giorno è stata importante per trovare i ritmi ma non voglio dare vantaggi a Mazzarri. Quasi sicuramente cambieremo qualche posizione, non parlo mai di moduli, tutto è relativo. Non prendiamo troppo in considerazione le scelte che ho fatto a Malta".

Muriel è il completamento dell'attacco con Simeone e Chiesa?

"L'idea è quella di migliorare la squadra dal punto di vista tecnico. Muriel ha tanta qualità e può creare gol dal niente. Abbiamo sempre giocato con tre attaccanti e continueremo a farlo. Luis non esclude Simeone, possono giocare insieme ma anche da soli".

Arriverà un centrocampista?

"Se troviamo un centrocampista che possa migliorare la rosa ci faremo trovare pronti, se dobbiamo prendere tanto per prendere allora non faremo niente. i giocatori stanno crescendo e vogliamo cambiare solo per migliorare la squadra".

Che Torino si aspetta?

"In campionato è stata una partita molto difficile, dobbiamo ripartire da quella sfida. Nel secondo tempo la gara fu molto equilibrata, l'avversario è fisico e di spessore. Abbiamo le nostre possibilità e dobbiamo giocarcela".

Quanto è importante Benassi?

"Parlaimo di un giocatore molto intelligente. Credo che possa e debba fare ancora qualcosa in più".

Cos'è cambiato rispetto alla gara in campionato contro il Torino?

"Servirà tanto carattere. Dal punto di vista fisico il Toro è tra le migliori. Servirà carattere e determinazione e dovremo gestire al meglio la palla. Dobbiamo costruire la nostra manovra e pensare a non lasciare troppo spazio".