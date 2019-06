LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Ottovolante Germania, bene Finlandia

© foto di Imago/Image Sport

22.49 Finiscono le gare delle 20.45: la Germania ha vinto 8-0 contro l'Estonia, la Francia si riscatta e batte 4-0 l'Andorra. Cade la Turchia: l'Islanda vince per 2-1. Malissimo la Grecia che perde in casa anche contro l'Armenia. Bene la Finlandia che batte il Liechtenstein.

Girone C

Bielorossua-Irlanda del Nord 0-1

1' Si parte!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

86' Goooooooool Irlanda del Nord! Segna McNair!

Finale!

Germania-Estonia 8-0

1' Si parte!

10' Goooool Germania!!! Segna Reus! Vantaggio dei tedeschi!

17' Goooool Germania! Ecco il raddoppio! Va a segno Gnabry!

20' Gooool Germania!!! Arriva il tris con Goretzka!

25' Goooool Germania!!! Tutto facile per i tedeschi! Arriva il gol di Gundogan!

37' Tutto facile per la Germania!!! Arriva il quinto gol con Reus!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

60' Gooooooool Germania!!! Segna Gnabry!

79' Goooooool Germania!!! Segna Werner!

88' Gooooooool Germania! Disfatta Estonia! Segna Sanè!

Finale!

Girone E

Ungheria-Galles 1-0

1' Si parte!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

81' Gooooooool Ungheria!!! Vantaggio con Paktai!

Finale!

Girone H

Albania-Moldavia 2-0

1' Si parte!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

61' Gooooool Albania!!! Segna Cikalleshi!!!

93' Goooooool Albania! La chiude Ramadani!

Finale!

Andorra-Francia 0-4

1' Si parte!

11' Goooooool Francia!!! A segno Mbappe! Vantaggio dei campioni del mondo!

Una statistica mostruosa su Mbappe: a 20 anni, dopo 180 partite, ha già segnato 100 gol in gare ufficiali!

30' Raddoppio Francia!!! Segna Ben Yedder!

46' Segna Thauvin!!! 3-0 per la Francia!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

60' Gooooooool Francia!!! Zouma fa poker!

Finale!

Islanda-Turchia 2-1

1' Si parte!

21' Gooooool Islanda!!! Sigurdsson va a segno con un bel colpo di testa!

32' Goooooool Islanda! Arriva il raddoppio ancora con Sigurdsson!

41' Goooooool Turchia! Accorciano i turchi con Toroz!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

Finale!

Girone I

Belgio-Scozia 3-0

1' Si parte!

45' Gooooooool Belgio! Segna Lukaku!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

57' Arriva il raddoppio del Belgio!!! Segna ancora Lukaku

93' La chiude De Bruyne! Tris Belgio!

Finale

Russia-Cipro 1-0

1' Si parte!

38' Gooooool Russia! Segna Ionov!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

Finale!

Girone J

Grecia-Armenia 2-3

1' Si parte!

8' Goooool Armenia! Karapetian! Cambia il risultato e la Grecia perde in casa!

32' Raddoppio Armenia! Ghazaryan! Tutto facile per l'Armenia, notte fonda per la Grecia!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

56' Gooooooool Grecia! Zeca! Gli ellenici accorciano!

81' Allungo Armenia!!! Barseghyan!!!

87' Accorcia Fourtounis! 2-3 per l'Armenia!

Finale

Liechtenstein-Finlandia 0-2

1' Si parte!

37' Goooool Finlandia!!! Segna Pukki!

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

57' Goooooooooool Finlandia!!! Raddoppia Kallman!

Finale

20.40 Adesso è il momento degli inni nazionali!

20.35 Tra poco in campo per il primo tempo. Nel girone dell'Italia (in campo a Torino contro la Bosnia), Grecia contro Armenia e Finlandia sfida Liechtenstein.

20.15 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, un cordiale saluto da Andrea Carlino e benvenuti a Diretta Qualificazioni Euro 2020.