LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Non un dramma la sconfitta con l'Atalanta"

21.06 - La Roma perde 2-0 in casa contro l'Atalanta e incappa nella prima sconfitta stagionale tra gare ufficiali e pre campionato. Fonseca cambia tanto a livello tattico proponendo la difesa a 3, ma non sortisce gli effetti sperati. Di seguito la conferenza stampa del tecnico portoghese:

21.35 - Inizia la conferenza stampa

Cosa è successo oggi?

"Bisogna riconoscere che l'Atalanta è stata migliore di noi a causa della sua pressione a tutto campo. Non abbiamo trovato le soluzioni giuste. Non credo centri nulla il sistema di gioco".

Non si sta adattando troppo al calcio italiano?

"La nostra intenzione di squadra era la stessa. Volevamo giocare la palla e pressare alta. Ci siamo abbassati troppo, ma non era nostra intenzione non essere aggressivi. Nonostante non abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo siamo stati stabili sul piano difensivo e con l'occasione di Dzeko. Parleremmo di una partita diversa se avessimo sfruttato le occasioni sullo 0-0".

Cosa non ha funzionato nel pressing della Roma?

"Bisogna riconoscere che questa sarebbe stata una partita diversa dalle altre. I nostri due centrocampisti hanno faticato nel trovare un appoggio subito su Dzeko non trovando neanche i due intermezzi Zaniolo e Pellegrini".

Come sta reagendo la Roma dopo la sconfitta?

"E' importante rimanere sempre equilibrati. Non siamo diventati i peggiori per questa partita come non eravamo i migliori prima. Dobbiamo capire e analizzare gli errori fatti. Non è un dramma la partita di oggi".

Vi hanno infastidito i movimenti di Ilicic?

"No, nel primo tempo l'Atalanta non ha avuto occasioni. Siamo stati bravi nel primo tempo. Ilicic non ha fatto la differenza in questa partita. La squadra è stata sicura".

Cosa salva di oggi?

"Bisogna adesso analizzare la sconfitta e capire chi giocherà le prossime. Smalling ha fatto un esordio positivo, ma conta il risultato di squadra. Tutti possiamo migliorare".

Perché ha cambiato subito l'assetto?

"Avevamo tutte le situazioni. Questo non cambia la nostra dinamica offensiva e il nostro modo di stare in campo. Abbiamo cambiato e migliorato in fase difensiva visti i movimenti di Ilicic e Gomez che si abbassavano molto".

Martedì l'Atalanta può giocarsela con lo Shakhtar in Champions League?

"Ho visto la gara contro la Dimano ed è stato un risultato bugiardo. Per quanto riguarda la gara con lo Shakhtar è sempre difficile affrontare l'Atalanta. Non voglio fare pronostici, vedremo come andrà la gara".

21.51 - Termina la conferenza stampa