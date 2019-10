LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Perotti ok per il Milan, Under torna a Udine"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

9.40 - Neanche il tempo di somatizzare il pareggio con il Gladbach che la Roma deve tornare in campo. Alle 10 è prevista la conferenza stampa di Fonseca alla vigilia della sfida di domani con il Milan. Ancora tanti gli assenti per il tecnico portoghese che non potrà contare neanche sullo squalifica Kluivert. Queste le parole del tecnico nel live testuale di TMW:

10.02 - Inizia la conferenza stampa di Fonseca:

Dopo la partita con il Borussia sarà possibile rivedere Mancini in quella posizione?

"Si è possibile perché non abbiamo molte alternative in questo momento. Del resto ha fatto una buona gara e non c'è necessità di cambiare".

Teme che una rosa così corta possa sentire la stanchezza domani?

"Dirò di più. Dati alla mano quest'anno con il Borussia è stata la gara dove abbiamo corso di più e su un campo pesante. La mia preoccupazione sarà recuperare la squadra dal punto di vista fisico e prepararla per il Milan che sarà più riposato".

Florenzi potrà giocare alto domani?

"Prendo in considerazione ogni possibilità visto il numero ridotto di giocatori".

Perotti è pronto per giocare dal primo minuto?

"Perotti si allena da un po' con noi ed è pronto per giocare, non so se ha novanta minuti, ma è pronto".

Pastore come sta?

"In questo momento in cui giochiamo molto faccio delle rotazioni. Pastore ha giocato più del normale e non possiamo permetterci troppe rotazioni".

I giocatori che sono stati in prova a Trigoria migliorano la rosa?

"Non voglio parlare di questo. Parlo di un giocatore solo quando fa ufficialmente parte della rosa. Se ci saranno novità ne parleremo. La mia concentrazione è solo sul Milan".

Come stanno Under e Mkhitaryan?

"Mkhitaryan non si allena ancora con noi. Under inizierà oggi ad allenarsi con noi e domani non sarà a disposizione. Dalla prossima partita sarà una pedina in più per noi".

Cosa ne pensa di Fuzato che ieri è stato convocato dal Brasile?

"Siamo stati sorpresi anche noi. Evidentemente è anche compito della nazionale brasiliana conoscere il lavoro di un calciatore. Ho già parlato della bontà del lavoro di Savorani. La sua convocazione è comunque motivo d'orgoglio per noi".

Come si aspetta che giocherà il Milan domani?

"Sinceramente non so chi giocherà tra Leao e Piatek. Il nostro modo di giocare non cambia in base a chi giocherà di loro. Sono comunque due ottimi attaccanti".

Su Veretout

"L'impiego di Mancini dà maggiore libertà a Veretout. E' logico che sia così e si verificherà anche domani"

Ha detto di aver visto la squadra devasta dopo la gara con il Borussia, come stanno i calciatori?

"La squadra sta bene, non possiamo cambiare il passato, dobbiamo pensare alla prossima partita. Dev’essere questo lo stato d’animo. E' stata una serata infelice per la direzione di gara, ma in questo momento dobbiamo concentrarsi solo sul Milan".

Lei consigliere a un giovane di seguire la strada di Zaniolo?

"Sinceramente non ho ascoltato le parole di Capello e preferisco non commentare. Mi limito a dire che crediamo tutti in Zaniolo, il suo è un talento immenso e deve continuare a lavorare per crescere. Non so se in passato ci siano stato influenze esterne, ma da quando sono qua ha sempre lavorato in modo esemplare e con dedizione. Questa è l'unica cosa che mi interessa".

Dzeko si sta confermando un leader, pensa che Florenzi possa cedere la sua fascia da capitano come pensava di fare già in estate?

"Credo di no. E' un tema chiuso. E' stato un gesto nobile di Florenzi al rinnovo di Dzeko. Alessandro resta il capitano della Roma".

Spesso sbagliate nell'ultima scelta o nella conclusione: si può allenare come fondamentale?

"E' vero quello che dice. Abbiamo commesso degli errori negli ultimi 30 metri ma è qualcosa di alienabile anche se non abbiamo molto tempo. Dipende anche dall'esperienza e abbiamo giocatori molto giovani come Kluivert, Zaniolo e Antonucci. Questa è una squadra che gioca e crea. Dobbiamo essere più attenti nell'ultima decisione. Durante la sosta che abbiamo avuto più tempo ci abbiamo lavorato e continueremo a farlo".

10.20 - Termina la conferenza stampa