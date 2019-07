LIVE TMW - Roma, Veretout: "Vogliamo la Champions. Qui per Fonseca"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

11.40 - Continua il giro di presentazioni dei nuovi acquisti della Roma. Dopo le parole di Mancini di martedì, oggi è il giorno di Jordan Veretout. Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale con i giallorossi, mentre dalla Fiorentina è stato preso con un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Di seguito il live testuale della conferenza stampa di presentazione che comincerà alle 12 nella sala Champions di Trigoria:

12.00 - Veretout fa il suo ingresso in sala stampa insieme a Morgan De Sanctis. Prende parola il dirigente giallorosso: "Benvenuti, oggi presentiamo Veretout. Si è affermato dovunque è stato. Ha caratteristiche del centrocampista completo. Ci aspettiamo tanto da lui e speriamo con la Roma completi il suo percorso con l'esordio in Champions League e la chiamata in Nazionale"

Inizia la fase di domande e risposte

Dove preferisci giocare?

"Si ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo. Ho imparato molto davanti alla difesa, è un ruolo diverso e dove occorre maggiore riflessione. In ogni caso, soprattutto in questo nuovo ruolo, devo continuare a migliorare sempre".

Cosa ti ha spinto a scegliere la Roma?

"Ho scelto la Roma perché è un grande club. Ho parlato con il mister e mi ha convinto. Disputerà l'Europa League e questa squadra rappresenta un passo avanti nella mia carriera"

Quante possibilità ha la Roma di andare in Champions?

"La Roma è un grande club e tutti gli anni ambisce a giocare la Champions. L'obiettivo è tornarci. Tocca a noi lavorare quotidianamente per raggiungere questo obiettivo".

La permanenza di Dzeko può aiutare a centrare la Champions?

"E' un grande giocatore che segna tanti gol e sicuramente può aiutarci"

Non sei in ritardo sulla lingua in italiano?

"Io posso parlare in italiano, ma meglio in francese (ride, ndr). Dalla prossima in italiano, promesso"

Cosa cambia per te nel giocare in un centrocampo a 3 o a 2?

"E' diverso giocare a tre o a due. In uno a tre sarei una mezzala e attaccherei di più, nell'altro caso dovrei garantire più equilibrio"

Cosa ha influito nella tua scelta di venire a Roma?

"Oggi sono qui e sono felice. Era la mia volontà. Ho dei compagni di squadra fortissimi e vogliamo fare qualcosa di bello. Ha influito il discorso con il mister e sono felice di essere qui".

Una promessa ai tifosi?

"E' una tifoseria straordinaria e voglio regalargli una stagione straordinaria"

Cosa vi convince nelle telefonate con Fonseca?

"E' una telefonata in cui mi ha manifestato che gli piacessi come calciatore e che cercava un giocatore con le mie caratteristiche. Le sue parole mi hanno convinto e non mi hanno fatto cambiare idea"

Ti ha detto qualcosa Montella sulla Roma?

"Non abbiamo parlato con il mister, era nelle mie intenzioni fare un passo in avanti in carriera"

Che numero scegli?

"I numeri che preferivo sono già presi e voglio prendermi del tempo per scegliere"

Hai parlato con Florenzi?

"Non ho ancora parlato direttamente. Al mio arrivo mi ha mandato un messaggio ed è stato molto gentile. Nei prossimi giorni avremo modo di parlare"

A chi somiglio di più tra De Rossi, Strootman e Nainggolan?

"Sono tre grandi calciatori. Mi impegnerò per fare sempre il massimo. Spero di fare una bella stagione quest'anno"

Cosa ti manca per arrivare in Nazionale?

"Ho vinto il Mondiale U20 con Pogba e ora il mio obiettivo è raggiungere la Nazionale maggiore. Ora verrò monitorato di più in Francia giocando nella Roma"

Alla Fiorentina tiravi punizioni e rigori, lo farai anche qui?

"Vedremo. Qui ci sono giocatori che calciano punizioni e rigori, io continuerò ad allenarmi. Ora è importante preparare la stagione e basta"

Fonseca ti ha chiesto un lavoro più di costruzione o di rottura del gioco?

"Al mister piace un calcio propositivo. Mi ha preso per creare gioco, ma in quel ruolo serve anche difendere"

12.23 - Termina la conferenza stampa di Veretout