LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Cinque gare per capire cosa fare da grandi"

Fonte: Dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini", Bogliasco (GE)

12.09 - Monday Night per la Sampdoria. I blucerchiati saranno impegnati domani sera a Cagliari nel primo di due impegni contro i rossoblu di Maran - giovedì si replicherà in Coppa Italia -. In vista del match della Sardegna Arena, il tecnico Claudio Ranieri incontrerà i media in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

12.27 - Claudio Ranieri è entrato all’interno della sala stampa di Bogliasco. Inizia la conferenza.

Cagliari non più facile.

"Andiamo ad incontrare una delle squadre più in forma del campionato. In casa e fuori gioca alla stessa maniera. Ci aspetta una partita interessante".

Emergenza sulla destra. Soluzione alternativa a Thorsby?

"O Thorsby o Ferrari. Tra stasera e domani deciderò".

TMW: ricordi di Cagliari?

"E' stato l'inizio della mia carriera. Ho solo ricordi splendidi. Devo essere solo grato alla Sardegna e a tutta la società".

TMW: rombo in mediana o centrocampo a quattro?

"L'ho pensato quello giusto lo vedremo strada facendo. La squadra mi ha dato ampia dimostrazione che sa cambiare modulo in corsa. Sotto questo aspetto so che i ragazzi mi seguono".

Come sta Quagliarella?

"E' recuperato, ha fatto tutti gli allenamenti. Spero che si sblocchi".

Il gol su azione che non arriva?

"Stiamo provando. Sto cercando di mettere i giocatori di qualità per dare a Quagliarella la possibilità di fare buona giocate".

Vedendo i risultati del Lecce, il punto contro i giallorossi è stato importante.

"Molto importante. Abbiamo visto come ha pareggiato col Cagliari. Il Lecce è una squadra che gioca a calcio. L'importante, quando si sta in questa situazione come stiamo noi, è non fermarsi".

La classifica ancora non è buona.

"Noi siamo ancora in pienissima emergenza. Siamo con l'acqua alla gola e dobbiamo giocare come stiamo giocando".

A centrocampo c'è abbondanza.

"Vieira è recuperato. Linetty lo conoscete voi meglio di me. E' un giocatore importante e sono contento che stia recuperando. I ballottaggi fanno bene a me e credo sia uno stimolo in più per i ragazzi".

TMW: cinque gare in sedici giorni. Quanto è importante avere la rosa al completo?

"Importantissimo. Ho un buon gruppo che sta lavorando con grande entusiasmo e professionalità. Dobbiamo fare tutto per passare un buon Natale. Abbiamo il Cagliari in due occasioni, il Parma che fuori casa è una brutta bestia, il derby e poi la Juve. Abbiamo questo ciclo di partite che ci dirà che cosa vuole fare da grande la Samp".

Marino e Gasperini hanno detto che la Samp non ha meritato il pareggio contro l'Atalanta.

"E' il malcostume italiano. Siamo italiani. Dobbiamo giustificare al datore di lavoro e ai tifosi che c’è sempre un perchè si perde o non si gioca bene. Parlo in generale. Fa parte della nostra cultura".

12.43 - Termina la conferenza stampa di Claudio Ranieri alla viglia del match contro il Cagliari.