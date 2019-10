LIVE TMW - Sarri: "Valuteremo il riposo di CR7. Dybala sempre bene finora"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'impegno infrasettimanale in Champions League, torna il campionato. La Juventus affronta in trasferta il Lecce, in un match che potrebbe riservare alcune sorprese di formazione. Di questo, e molto altro, ne parla il tecnico Maurizio Sarri, nella consueta conferenza stampa di vigilia.

13.39 - Inizia la conferenza stampa

Domani è la partita giusta per fare un po' di turnover?

"In questo momento non siamo tantissimi. Qualcosa cambieremo in base alle condizioni dei giocatori che sono usciti dall'ultima partita, qualcosa ci sarà da cambiare".

Come sta De Sciglio?

"Da due-tre giorni si sta allenando con il gruppo. Ha avuto un lungo periodo di inattività, ha bisogno di un po' di tempo. Dal punto di vista clinico è guarito".

Il turnover riguarderà anche Ronaldo?

"Con lui parliamo ogni giorno sulle sensazioni di campo e sui numeri. Anche per lui ci sarà bisogno di riposo. Non so ancora quando, decideremo".

C'è una gerarchia sulle punizioni?

"I calci da fermo da destra li battono Ronaldo o Pjanic, decidono loro".

Domani si gioca alle 15 e con una temperatura elevata, può incidere sulla prestazione?

"La temperatura alta può certamente incidere sulla prestazione. A Firenze ha inciso, ma dobbiamo anche essere pronti ad affrontare questa situazione".

Come sta Douglas Costa?

"Lo staff medico mi ha detto, dopo gli esami, che non c'erano problemi. Però se non ce lo danno a disposizione vuol dire che c'è ancora qualche problema, so che l'evoluzione del recupero è positiva".

Che squadra è il Lecce?

"Non sarà una partita semplice, in casa riescono a mettere in difficoltà. Si tratta di una squadra che ha una sua fisionomia e gioca a calcio".

Si aspettava questa esplosione di Dybala?

"Se parliamo della doppietta, va bene. Le prestazioni le ha sempre fatte ad alto livello".

Bonucci finora le ha giocate tutte, ci sarà qualche cambiamento in difesa?

"I suoi parametri sono buoni. Ma qualcuno prima o poi avrà bisogno di riposare, vediamo se ci saranno le condizioni per cambiare qualcosa nelle prossime due partite".

Pjanic?

"Gli ho chiesto qualcosa di diverso. E' un giocatore che ha grandissime qualità, può diventare un dei giocatori più forti nel suo ruolo".

13.48 - Finisce la conferenza