LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Dobbiamo essere più concreti. Locatelli era stanco"

17.01 - Sconfitta beffa per il Sassuolo contro la Lazio. Roberto De Zerbi, allenatore dei neroverdi, parla dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Stadium dopo l'1-2 dei biancocelesti. Ecco le sue dichiarazioni.

Che partita è stata?

"Abbiamo cercato di giocare per arrivare al tiro in porta e per arrivare a questo devi smarcarti e secondo me è mancato questo ma nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta, forse una delle migliori a livello di qualità di gioco, è chiaro che si può fare meglio".

Il cambio con Kyriakopoulos ha un po' bloccato l'inerzia del gioco del Sassuolo?

"E' stata una scelta un po' obbligata perché Locatelli ha giocato con l'Under 21, Djuricic non ha ancora i 90 minuti e mettere in quel momento subito Raspadori che era l'unico attaccante che avevo, l'avrei messo a tutta fascia, non era il suo ruolo e ho dovuto cambiare disposizione tattica per mettere i giocatori nelle loro posizioni ideali. Il sistema di gioco mi interessa poco, ho messo i 3 difensori per avere la superiorità con le punte della Lazio, Kyriakopoulos e Toljan attaccando Lazzari e Lukaku ma nonostante quello non ho visto grandi occasioni della Lazio, la Lazio ha preso un po' più campo".

Locatelli aveva giocato bene su Leiva, col palleggio ha fatto meglio il Sassuolo e poi con l'uscita di Locatelli, Leiva ha fatto bene.

"Locatelli, come detto, era stanco. Portare Bourabia o Duncan come esterni sarebbe stato un errore. Cambiare voleva dire liberare Lazzari e Lukaku, la soluzione più consona alle caratteristiche dei giocatori che avevo a disposizione secondo me era la più giusta".

Poca scaltrezza nell'occasione del gol laziale dell'1-2?

"Sì, non solo in quello. Noi non siamo una squadra furba, sgamata, abbiamo altre qualità".

La Lazio può rimanere al terzo posto fino alla fine?

"Non parlo delle altre squadre per rispetto degli altri allenatori. La Lazio sta facendo bene da anni, più di questo non dico".

Una riflessione sui tecnici giovani in Serie A.

"Fino a quando non è stato assunto Thiago Motta ero il più giovane da tanto, sono un po' dispiaciuto (ride, ndr). Non sono mai d'accordo quando si fa la distinzione tra giovani e vecchi, in generale, non solo nel calcio. Io spero di essere nella classifica dei bravi, non dei giovani o vecchi".

