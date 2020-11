live Sassuolo, De Zerbi: "Non una delle nostre migliori prove. Contro l'Inter con coraggio"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

17.00 - Il Sassuolo batte il Verona grazie alle reti dio Boga e Berardi e vola momentaneamente in vetta alla classifica. Roberto De Zerbi, tecnico degli emiliani, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

17.36 - Inizia la conferenza stampa.

Una partita perfetta da parte vostra.

"Non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, ma con il Verona non puoi farlo. Loro hanno fatto bene, ma anche noi, in una modalità diversa".

Qual è l'obiettivo reale?

"Finché ne abbiamo spingiamo, senza crearci pressioni o ansie. Dobbiamo avere l'ansia di fare bene, anche nelle partite sporche, come oggi. Non possiamo essere sempre belli, ma dobbiamo sempre cercare di essere belli, iniziando la partita per vincere".

Mancava anche un po' di potenziale là davanti.

"Boga sta carburando, Djuricic veniva da venti giorni di Covid e ha fatto una partita di sacrificio".

Adesso c'è l'Inter.

"La prepareremo al meglio, senza togliere niente al coraggio che dovremo avere".

17.39 - Finisce la conferenza stampa.