LIVE TMW - SPAL, Di Biagio: "Servirà la partita perfetta. A volte il calcio regala sorprese"

live SPAL, Di Biagio: "Servirà la partita perfetta. A volte il calcio regala sorprese"

16.30 - Vigilia di SPAL-Juventus, gara in programma domani sera alle 18 sul terreno del Paolo Mazza di Ferrara. Tra pochi minuti è atteso in conferenza stampa Gigi Di Biagio, tecnico dei ferraresi, per la presentazione della sfida ai bianconeri di Maurizio Sarri. Appuntamento a partire dalle 16.45 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TMW.

16.49 - inizia la conferenza stampa. Domani sera non saranno disponibili Cerri, Dabo e D'Alessandro.

Come si può fermare questa Juve?

"Facendo la partita perfetta e sperando che loro sbaglino qualcosa. Noi dovremo pensare a noi, sulla carta è una partita proibitiva. Ma in questo sport sono successe tante volte delle sorprese. I punti si possono prendere con chiunque. Sto vedendo una squadra in crescita, che mi sta seguendo con convinzione. Bisogna solo migliorare e rimanere concentrati per novanta minuti. Bisogna essere continui. Andrò avanti con la difesa a quattro, per il resto vedrete domani ".

La classifica dice che la salvezza a otto punti. Si farà la corsa sulla Sampdoria?

"La classifica bisogna guardarla, ma il giusto. Noi dobbiamo centrare la vittoria il prima possibile e ripartire, non ci possiamo permettere altri discorsi. Non dobbiamo guardare agli altri. Dobbiamo lavorare tanto, non abbiamo altra scelta".

Come si possono limitare gli errori gravi commessi?

"Dobbiamo migliorare, soprattutto in fase realizzativa e a livello psicologico per tutta la partita. Io devo lavorare su questo. Ho percezioni positive, ora bisogna farle vedere in gara".

Fares come sta?

"Sta lavorando bene, non so se schierarlo o meno dall’inizio o a partita in corso. O non schierarlo proprio. Valuterò domani".

Cerri come sta?

"Sta lavorando a parte, ci vorrà ancora una settimana e qualcosa di più per riaverlo a disposizione".

Vicari come sta?

"Recuperato al cento per cento. Sta bene anche Sala".

TMW - Da ex interista ha qualche stimolo in più per fermare la Juve?

"Potresti farmi la stessa domanda da ex giocatore della Roma, riferendoti alla Lazio. Ho bisogno dei tre punti da allenatore della SPAL ora, di questo ho bisogno in queste settimane".

TMW - A livello fisico e atletico come sta la squadra?

"Ho trovato una squadra in salute. Certo, dobbiamo comunque a mio avviso cambiare qualcosa e incrementare il lavoro, specialmente sotto il profilo psicologico".

Che ambiente si aspetta domani?

"Un pubblico spallino vicino alla squadra. Ho avvertito molte cose positive in settimana sul mio conto e sulla squadra, ma questo non ci può bastare senza fare risultati. Chiederò ai ragazzi un atteggiamento positivo per vincere la partita e caricare ulteriormente l'ambiente".

