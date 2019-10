LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Vicari sta bene. Faremo una partita alla morte"

La conferenza stampa del tecnico biancazzurro alla vigilia del match con il Napoli. Segui il live su TMW

Vigilia di SPAL-Napoli. Tra pochi minuti è in programma la conferenza stampa pre-partita di Leonardo Semplici, tecnico degli estensi.

12.32 - inizio della conferenza stampa.

Mister, il Napoli arriva con i favori del pronostico. Avrete dei vantaggi?

"Contro di loro, ce ne sono pochi di vantaggi. Dopo la Juventus, sono la squadra migliore a livello di organico e di esperienza in panchina. I ragazzi si sono allenati bene in settimana".

Strefezza sarà della partita?

"Si, sarà convocato. Ma per le scelte aspettiamo domani, dopo le valutazioni del caso".

Murgia invece?

"Anche se ha iniziato la stagione giocando e ora non lo sta facendo, lo considero comunque tra i titolari. Con tante gare ravvicinate anche lui avrà spazio, come lo avranno tutti gli altri".

Vedremo la stessa SPAL di Cagliari? O ragioni già in ottica turnover?

"Sì, in linea di massima. Poi con più partite ravvicinate, faremo le nostre scelte in base alla condizione fisica della squadra e ai risultati che otterremo".

Vicari come sta?

"Si è allenato e sta bene. Ha recuperato e mi auguro che possa giocare tutta la partita".

Che tipo di partita ti aspetti?

"ll Napoli è una squadra di valore assoluto. Noi dobbiamo fare una partita straordinaria. Ci siamo allenati al meglio in settimana per far si che i ragazzi facciano una partita alla morte, cercando di portare a casa punti che sarebbero di vitale importanza".

12.50 - fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.