live SPAL, Zamuner: "Primi contatti a inizio maggio. La chiamata di Mattioli mi ha emozionato"

Dopo l'addio di Davide Vagnati, che da qualche settimana è il nuovo direttore sportivo del Torino, la SPAL ha scelto il sostituto e tra pochi minuti lo presenterà alla stampa. Tra pochi minuti infatti, a partire dalle ore 11, nella zona Hospitality dello stadio Paolo Mazza di Ferrara, la società biancazzurra accoglierà Giorgio Zamuner nel ruolo di responsabile dell'area tecnica. Insieme al nuovo d.s. interverranno anche il patron Simone Colombarini, il direttore generale Andrea Gazzoli - fresco di rinnovo con il club di via Copparo - e il presidente Walter Mattioli. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

11.04 - inizia la conferenza stampa.

Parla il presidente Walter Mattioli.

"Questo è stato un anno particolare. Dal sequestro dello stadio dell'estate scorsa a oggi, passando per gli addii di Semplici e Vagnati. Alla SPAL deve rimanere chi crede nei nostri progetti. Così abbiamo iniziato una ricerca per trovare il sostituto direttore sportivo. In queste ultime settimane abbiamo lavorato per poter sostituire e riorganizzare il gruppo in vista di un finale di campionato infuocato. Abbiamo scelto bene, sono convinto che chi è arrivato sostituisca bene chi è partito. In questi giorni abbiamo ridiscusso i nostri programmi e siamo pronti. Siamo consapevoli che ce la possiamo fare. Stiamo lavorando duramente e tanto. Abbiamo trovato anche il nuovo segretario sportivo Sebastiani, che arriva dal Chievo: una persona professionista e preparata. Abbiamo prolungato il contratto a Gazzoli che se lo merita per il grande lavoro fatto. Abbiamo anche prolungato il contratto al team manager Andreini di altri due anni, richiesto da altre società, ma ha detto di stare bene a Ferrara. Stiamo programmando anche un grande futuro con Ludergnani come responsabile del settore giovanile. E poi abbiamo scelto Zamuner per motivi semplici, ama Ferrara e la SPAL e ha un modo di concepire il calcio come il nostro. Crescerà con noi, ma è la persona giusta per me. Ho fatto una scelta personale e siamo tutti quanti d'accordo. Lo aiuteremo in qualsiasi momento. Si tratta di una persona preparata che è arrivata in punta di piedi. Lo staff è al gran completo per poter fare un gran finale di campionato, giocandocela fino all'ultimo per la salvezza".

Parla Giorgio Zamuner.

"Ringrazio la società per l'opportunità che mi è stata concessa. So che è stato un compito arduo, vengo a sostituire una persona davvero in gamba che ha fatto un ottimo lavoro a Ferrara. Affronto questa nuova esperienza con entusiasmo e voglia di far bene. Mi sento di tornare a casa".

Iniziano le domande a Giorgio Zamuner e alla dirigenza.

Per Zamuner: come pensi di organizzarti a livello gestionale?

"Porterò persone di fiducia ed esperte. Ne discuterò a breve con la società. Preferisco il mercato interno rispetto a quello estero. Ferrara ha un fascino particolare ed è un ambiente giusto per far crescere giovani forti".

Per Zamuner: che ambiente hai trovato?

"Mi sento di dire che ho visto tante volte la SPAL giocare quest'anno. Mi sembra un gruppo sano e credo ci siano i presupposti per tentare l'impresa. La squadra è convinta e consapevole, lotteremo fino alla fine per mantenere la categoria".

Per Gazzoli: quale futuro per Di Biagio?

"La stima è massima e vorremo continuare con lui. Ne parleremo a tempo debito".

Per Zamuner: diversi i giocatori in scadenza. Avete già un'idea chiara per come procedere?

"Credo che in questo momento ci sia l'obiettivo di ottenere un risultato importante e a tempo debito ragioneremo. A mio avviso, se ci salveremo, ridiscuteremo altre situazioni".

Per Zamuner: hai qualche priorità operative in questi giorni?

"La mia priorità è conoscere bene lo spogliatoio e l'allenatore, trasmettendo le mie convinzioni. Nel prossimo periodo inizieremo ragionamenti per scenari futuri. Qualche indicazione l'ho già avuta e mi muoverò in quella direzione, discutendo con tutte le componenti tecniche. Ma ora è prematuro".

Per Gazzoli: qual è la situazione dei rinnovi di Castro e Bonifazi?

"Verranno riscatti dalla SPAL alla prima partita che giocheremo".

Per Zamuner: prima sessione di mercato particolare. Come cambierà il calciomercato?

"Sarà una stagione atipica per tutti, ma il mercato non si ferma mai. Faremo le nostre valutazioni in divenire, sicuramente sarà una situazione anomala".

TMW - Per Zamuner: com'è avvenuto il primo contatto con la SPAL?

"Il primo contatto è stata una telefonata del presidente, che mi aveva invitato a fare due chiacchiere. Per me era già una gioia anche solo ricevere la chiamata di Mattioli, verso i primi di maggio".

TMW - Per Zamuner: pensi sia un punto di arrivo o di partenza la chiamata della SPAL?

"Mi auguro che sia un punto di partenza e allo stesso tempo di arrivo per continuare a lavorare ancora con questa società a grandi livelli. La mia speranza è di poter crescere, mi sento veramente legato a questa città".

Per Zamuner: quanto è importante aggiornare la sua immagine nel mondo SPAL? Lo scetticismo di questo periodo è uno stimolo?

"Lo scetticismo è normale. Se vi riferite all'esperienza, credo che qualcuno per dimostrare dovrà operare. Anche tre anni fa, il gruppo di lavoro della SPAL non aveva mai fatto la A, ma l'hanno fatta davvero bene. Io mi sento forte e tutelato dalla società, che ha voglia di aiutarmi a crescere com'è già stato per altre figure di questa società".