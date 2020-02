vedi letture

live SPAL, Zukanovic: "Ora serve una squadra di uomini veri"

10.15 - Tra pochi minuti Ervin Zukanovic, ex difensore di Roma e Genoa, si presenterà alla stampa ferrarese con le sue prime parole da giocatore della SPAL, dopo l'arrivo nella finestra invernale del calciomercato. Insieme a lui interverrà anche il direttore sportivo dei biancazzurri Davide Vagnati. Segui il live su TMW.

11.01 - inizia la conferenza stampa.

Parla il direttore sportivo Davide Vagnati.

"Già qualche anno fa c'è stata la possibilità di portare a Ferrara Ervin, ma non siamo riusciti. Porterà personalità nella gestione dei momenti alla nostra squadra. Ha giocato in piazze importanti e sarà utile perché ha già lottato per la salvezza".

Iniziano le domande a Zukanovic.

Ti senti di raccogliere queste responsabilità di espero e leader?

"Qualche anno siamo stati in contatto per arrivare qua, ma poi non siamo riusciti. Ho già giocato per la salvezza in una piazza più pesante. In questo momento ho visto una squadra che ha bisogno di uomini veri. Siamo un gruppo buono e sano, con una società pulita alle spalle. Ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene. Dobbiamo essere uniti e avere la giusta dosa di cattiveria. Servirà grande coraggio e voglia di battagliare. L'importante sarà uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Più incazzati. Abbiamo fatto troppi regali. Se non avremo questo carattere, sarà molto difficile pensare di salvarci".

L'esperienza a Gedda?

"Non è stata una cosa per me. Sono andato là per i soldi, devo dire la verità. Ma quando sono arrivato là ho visto che non era il mio livello. Ho sentito che mi mancava qualcosa. Per questo ho accettato la SPAL. Non mi importa del contratto, voglio solo giocare".

Quali sono le tue condizioni?

"Mi sono sempre allenato con il gruppo. Mi sento bene, sono pronto e voglio dare la mia mano. Sono motivato, ho una grande fame, voglio solo stare in campo perché mi è mancato questo clima. Devo fare bene per la squadra e la società".

Dove pensa di poter giocare?

"Non so, non voglio parlare di questo e chiedere tante cose. Ora serve solo fare bene. Io facevo il terzino già con Maran al Chievo e Prandelli al Genoa. Sono abituato a tutti i ruoli. Ma sarà importante più che altro entrare in campo con la fame".

Ha già provato a tirare qualche punizione in allenamento?

"Le capacità ci sono, ma ora dobbiamo solo pensare a difendere meglio. Tutti insieme, prendendo risultati e punti. Quando giochi per la salvezza devi solo pensare a fare la guerra".

11.15 - fine della conferenza stampa.