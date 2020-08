LIVE TMW - Stasera Atalanta-PSG, i francesi fanno 50 anni e vogliono regalarsi la semifinale

live Stasera Atalanta-PSG, i francesi fanno 50 anni e vogliono regalarsi la semifinale

Perse Juventus e Napoli, il calcio italiano si aggrappa all'Atalanta, che stasera sfida il PSG in quel di Lisbona, sede scelta per la Final Eight di Champions League 19/20, costretta a spostare la fase finale nella capitale lusitana: appuntamento alle 21.00 per la sfida dell'Estadio Da Luz per sapere chi arriverà in semifinale. Seguiremo le tappe di avvicinamento alla sfida di stasera con il consueto LIVE della giornata:

14.29 - Per Thereau sarà una gara con tanti gol - L'ormai ex attaccante della Fiorentina Cyril Thereau, parla alla vigilia della sfida tra Atalanta e PSG, interpellato al riguardo da L'Equipe: "La fortuna del Paris è che non c'è Ilicic: è stato di gran lunga il miglior giocatore della squadra. Ma è ancora molto difficile giocare contro l'Atalanta: offensivamente, io giocatori arrivano da ogni parte. Difensivamente giocano sempre uno contro uno, puoi trovarti rapidamente con tanti spazi da sfruttare. Potrebbe essere una bella partita, con gol: spero che l'Atalanta giocherà come al solito, senza paura e giocando sulla difensiva".

13.50 - Il Genoa al fianco dell'Atalanta - "Questa sera noi tifiamo Italia!", così il Genoa ha espresso, sul proprio account ufficiale Twitter, la propria vicinanza all'avversario orobico, ultima italiana rimasta in corsa in Champions League:

13.35 - - Pedro Miguel Pauleta, ex bomber del PSG, parla prima dei quarti di finale contro l'Atalanta questo mercoledì a Lisbona: "Il PSG ha una delle migliori squadre, è in grado di battere chiunque. Questa è una grande opportunità per il club, anche senza i tifosi. Ho fiducia nel PSG, sono certo andrà molto avanti".

12.50 - Il PSG fa 50 anni - Anniversario importante per la società parigina, che oggi fa 50 anni dalla propria fondazione: quale miglior regalo di una semifinale di Champions League? Sarebbe la prima volta da quando la proprietà qatariota ha preso le redini del club.

12.11 - Risveglio muscolare per l'Atalanta - La squadra di Gasperini è uscita da poco dall'albergo che ospita la rosa per un piccolo risveglio muscolare in vista della sfida di stasera contro il PSG. Di seguito il video:

11.31 - Champions League, il programma dei quarti di finale - Non solo l'Atalanta in campo: nel giro di quattro giorni la Champions League offrirà tutto il meglio, arrivando così a formare le due semifinali. Di seguito il programma dei quarti di finale di Champions League

Mercoledì 12 agosto

Atalanta-Paris Saint-Germain, Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Giovedì 13 agosto

Lipsia-Atletico Madrid, Estádio José Alvalade

Venerdì 14 agosto

Barcellona-Bayern Monaco, Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Sabato 15 agosto

Manchester City-Lione, Estádio José Alvalade

11.16 - Locatelli: "L’Atalanta incarna la resilienza di Bergamo" - Ospite delle colonne di Tuttosport, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di Sanità, il massimo organo di consulenza del Ministero della Salute, e membro del CTS, ha parlato così della sfida dell'Atalanta: "Mi auguro che stasera, nemmeno di fronte al colosso PSG, l’Atalanta rinunci allo stile di gioco che l’ha resa unica. Il risultato sarà quel che sarà, ma, a me basta e avanza questo. I francesi devono saperlo: l’Atalanta andrà in campo con una forza interiore speciale, molto speciale. Giocherà per Bergamo, per i bergamaschi che ci sono e per quelli che non ci sono più. I calciatori di Gasperini hanno vissuto un dramma unico al mondo, hanno sentito il suono lacerante delle sirene nella notte, hanno visto le bare, hanno sentito la morte scendere sulla città, sui paesi. Sotto l’aspetto motivazionale, tutto questo darà loro una spinta enorme per inseguire un risultato che non rimarginerà il dolore, ma potrà essere l’unguento su una ferita ancora sanguinante. L’Atalanta incarna la resilienza di Bergamo".

10.41 - Tuchel punta su Icardi - Thomas Tuchel punta questa sera su Mauro Icardi per la sfida contro l'Atalanta: "Mauro è molto importante specialmente adesso con l'infortunio di Mbappé e l'indisponibilità di Cavani. Sarà fondamentale che lui faccia una grande partita, che mostri la sua personalità e di saperci essere nelle gare che contano. È uno che non ha mai paura, che può sempre fare gol. Che di dà affidabilità tattica sia offensiva che difensiva. Si è integrato alla grande nel gruppo, non è stato neanche difficile visto che siamo piani di giocatori sudamericani nello spogliatoio. Ebbene, è giunto per lui il momento di dimostrare che ci può trascinare alle semifinali".

10.27 - Pioggia leggera su Lisbona - Una leggera pioggia e tanta umidità hanno accolto l'Atalanta stamane: a Lisbona il meteo garantisce una certa frescura, sicuramente maggiore di quella che la Dea ha lasciato in Italia. Non sono previsti comunque rovesci temporaleschi nella serata, con la gara che dovrebbe giocarsi in condizioni ideali.

10.04 - Le ultime di formazione in casa bergamasca Gollini fuori per infortunio, in porta a protezione della Dea ci sarà la grande occasione per Sportiello. In difesa probabile panchina per Palomino, con Caldara e Djimsiti ci sarà Toloi. Hateboer e Gosens saranno gli esterni del 3-4-2-1, Freuler e De Roon le solite dighe centrali con Pasalic più di Malinovskyi al fianco di Gomez e alle spalle di Duvan Zapata.

9.43 - De Roon: "Se vinciamo pizza per tutti. Altrimenti, neanche aperitivo" - "Vincere la Champions? È tosta, quando ho detto che avrei offerto la pizza a mille tifosi ho scherzato un po' (ride e con lui Gasperini). Però, visto che me lo richiedete, rilancio: se dovessimo vincere offrirò una pizza anche a più di mille tifosi, se perdiamo invece no. Non posso organizzare nemmeno un aperitivo se dovesse andare male. Facciamo che ci riproviamo l’anno prossimo, puntando sempre alla vittoria", sono le parole di Marteen de Roon alla vigilia.

9.32 - "Non mollate!". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica nella parte centrale della prima pagina all'Atalanta. Stasera la sfida al Paris Saint-Germain delle stelle. Sarà la partita della verità per conoscere quello che è il reale ruolo, la reale forza dei bergamaschi. Gasperini: "Siamo un po' come la Nazionale".