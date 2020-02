LIVE TMW - Stasera Atalanta-Valencia: Guedes-Gameiro dal 1' negli ospiti

vedi letture

70 giorni dopo lo storico passaggio del turno guadagnato in Ucraina, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca conferme, e ulteriori imprese, a San Siro (che ospita le gare interne della Dea in Champions): la grande serata degli orobici si concretizzerà nell'impianto casalingo stasera alle 21.00 contro il collettivo di Celades. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Atalanta e Valencia su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta con un inviato allo stadio Meazza:

15.40: Arce: "Meglio perdere con l'Atalanta che con Real o Barça" - Enrique Arce, attore valenciano e valencianista, (interpreta Arturo Román, direttore della Zecca di Madrid ne La Casa di Carta) ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di un possibile addio alla Champions per mano dell'Atalanta: "Un dolore, ma minore di un’eliminazione subita da Real o Barça, magari con aiuti arbitrali. Questa Atalanta è umile e coraggiosa, ricorda gli eroi de La Casa di Carta perché lotta contro il potere, quello delle big. Fossero rossi e non nerazzurri, sarebbero uguali! Spero che stavolta, però, non riesca l’impresa".

15.23: i tifosi iberici caricano l'ambiente - Le immagini dei tifosi del Valencia sbarcati a Milano in queste ore, pubblicate dal sito ufficiale del club:

Desde Valencia hasta Milán para apoyar y animar 🇪🇸🙌🏽🇮🇹 🦇 ¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗡𝗜𝗦𝗧𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗔𝗤𝗨𝗜́! 🦇#AtalantaVCF 🔥 #UCL pic.twitter.com/WE2lMoDsdU — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 19, 2020

15.15: nel Valencia Guedes affianca Gameiro in attacco - Infermeria piena per Albert Celades, allenatore dei bianconeri. Così la formazione è quasi obbligata, con Domenech in porta - a meno che Cillessen non recuperi in maniera inaspettata - difesa centrale di riserva, con Wass e Gaya sulle corsie. Recuperato Ferran Torres, non ci sarà Rodrigo in avanti: Gonçalo Guedes giocherà da trequartista dietro il francese Gameiro. A centrocampo cerniera con Parejo e Kondogbia, mentre a sinistra c'è Soler.

13.36: Piccini: "Atalanta forte fisicamente e tecnicamente" - La sfida tra Atalanta e Valencia avrebbe avuto un sapore del derby italiano per Cristiano Piccini, terzino destro prodotto del settore giovanile della Fiorentina emigrato oramai da anni fra Spagna e Portogallo: "La squadra ha grande voglia di continuare a giocare in Champions per tentare di raggiungere i quarti di finale. È una motivazione, questa, che percepisce tutto il gruppo. L'Atalanta? Sono anni che gioca ad alto livello e quest'anno si è confermata ulteriormente. Sono forti fisicamente, corrono tantissimo e sempre in avanti. In più hanno un alto tasso tecnico. Se stiamo bene come accaduto anche altre volte in stagione, possiamo dire la nostra e vincere anche in trasferta".

12.52: terminata la rifinitura a porte chiuse - In casa Atalanta si è da poco conclusa la rifinitura, ultima sgambata prima della sfida al Valencia di questa sera. Di seguito le immagini pubblicate dal sito:

12.02: il Valencia storicamente fatica in Italia - Sì va sempre di più verso una esclusione di Duvan Zapata nell'undici titolare dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che stasera affronterà lo storico ottavo di finale contro il Valencia: come già scritto, favorito Pasalic, ma il croato potrebbe giocare a centrocampo e non al fianco di Gomez come supporto di Ilicic. A rischiare il posto c'è infatti Freuler, con un inserimento di Malinovskyi sulla trequarti: l'ucraino è in grande crescita e le sua conclusioni da fuori potrebbero essere un'arma molto importante nella sfida all'undici di Celades.

11.07: il Valencia storicamente fatica in Italia - La statistica dice che il Valencia in Italia fatica: nella loro storia i Taronges hanno vinto una sola delle otto trasferte disputate in Italia in Champions League (due i pareggi, cinque le sconfitte). Non solo: gli spagnoli, attualmente affidati alle cure di Celades, sono rimasti a secco in sei di queste otto partite.

10.38: stasera oltre 2300 tifosi spagnoli - Sono trascorsi sette anni dall'ultima volta che il Valencia si è giocato il passaggio ai quarti di finali di Champions. un'attesa "eterna" secondo gli organi ufficiali del club. Saranno oltre 2300 i valenciani presenti stasera a San Siro per la sfida, molti di più quelli che seguiranno la sfida da ogni parte del globo.

10.20: la furia di Canizares: "A Percassi serve cautela" - "Il Valencia è un grandissimo regalo di Natale", disse Percassi due mesi fa, dopo il sorteggio di Nyon. Parole che hanno fatto infuriare Santiago Cañizares, che ai nostri microfoni l'ha commentata così: "Una magnifica notizia, per il Valencia e non certo per l'Atalanta. Ricordo che da giocatore mi arrabbiavo tantissimo quando un nostro dirigente diceva pubblicamente che un determinato sorteggio gli era piaciuto e che avremmo passato il turno senza alcuna difficoltà. In questi casi, si nota chi lavora dietro a una scrivania e chi invece va in campo domenica dopo domenica: frasi di questo tipo hanno infatti l'effetto contrario di quello sperato, perché finiscono per caricare a mille il rivale creando troppe aspettative sui propri giocatori. Mai sottovalutare l'avversario nel calcio, servirebbe un po' più di cautela nel presentare un ottavo di finale di Champions". Leggi qui l'intervista integrale sulle colonne di TMW!

9.46: record di biglietti nelle gare interne per l'Atalanta - Sarà record assoluto di presenze stasera per i tifosi dell'Atalanta: ben 44mila biglietti venduti, superato il precedente record di 43400 di Atalanta-Inter 1984. Un traguardo forse scontato, vista l'importanza delle gara, ma che testimonia quando il popolo nerazzurro creda nell'impresa.

9.18: le parole di Gasp: “Sarà una partita equilibrata” - Parlando in conferenza stampa, il tecnico orobico ha così analizzato la sfida: "Questo è già un primo grande successo, riuscire a spostare così tanta gente, può essere record anche per noi. Non abbiamo giocato con così tanto pubblico in casa, è un bel traguardo. Non ci accontentiamo di questo, è una partita che aspettiamo da tanto tempo, con fiducia, pur sapendo della difficoltà della gara. La giochiamo in 180 minuti, domani sarà il primo round, ci sarà un'attenzione massima per ottenere il miglior risultato possibile".

9.00: l'undici orobico scelto da Gasperini - I nerazzurri sono al completo, eccezion fatta per il croato Sutalo. Per il resto formazione con soli problemi di abbondanza, con Duvan Zapata che è uno dei possibili punti di domanda: potrebbe giocare titolare come essere inserito a partita in corso, preferendo il falso nueve Ilicic per non dare punti di riferimento a Mangala e Diakhaby, coppia di riserva di Garay-Gabriel Paulista. Entrambi molto forti fisicamente, potrebbero avere difficoltà. A quel punto ci sarebbe Pasalic come trequartista a sfruttare gli spazi, mentre sulla destra Castagne dovrebbe prendere il posto di Hateboer.