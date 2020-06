live Stasera Napoli-Inter, ecco le formazioni ufficiali della sfida del San Paolo

Dopo Juventus-Milan di ieri, oggi è il turno dell’altra semifinale di Coppa Italia fra Napoli e Inter. Appuntamento al San Paolo alle ore 21, con le due squadre che ripartono dalla vittoria per 1-0 del Napoli a San Siro grazie al gol di Fabian Ruiz. Nel mezzo alle due sfide lo stop forzato del calcio italiano per oltre 3 mesi, le questioni di mercato e la grande voglia di ricominciare. In attesa del fischio d’inizio, su TMW potrai seguire la diretta di avvicinamento al match con numeri, curiosità e tutte le ultime di formazione.

Si chiude qui il live di avvicinamento a Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

20.10 - Le immagini dell'arrivo delle squadre San Paolo - In questo video le immagini dell'arrivo di Napoli e Inter al San Paolo per il match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

20.09 - Di Lorenzo: "Sensazione strana non vedere il pubblico" - L'esterno del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "E' una sensazione strana non vedere il pubblico, una parte importante di questo sport. I tifosi ci mancheranno, ma siamo contenti di ripartire e giocare le partite".

20.06 - Le scelte di Conte - Dopo la formazione del Napoli è arrivata anche la formazione dell'Inter che conferma Lukaku-Lautaro in avanti supportati da Eriksen sulla trequarti.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

20.03 - Le scelte di Gattuso - Il Napoli ha reso nota la formazione che questa sera affronterà l'Inter nella sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In un San Paolo deserto, si ripartirà dall'1-0 dell'andata a favore dei partenopei.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

19.58 - Candreva: "Siamo preparati" - L'esterno dell'Inter Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita del San Paolo: "Arriviamo pronti. Sappiamo di affrontare un avversario forte, siamo in svantaggio, ma ci siamo preparati".

19.02 - Out Fabian Ruiz, c'è Elmas - Da Sky Sport arriva una novità di formazione per Gennaro Gattuso. A centrocampo non dovrebbe esserci Fabian Ruiz per un problema muscolare. Al suo posto insieme a Zielinski e Damme dovrebbe esserci Elmas.

18.55 - Denis: "Il Napoli può arrivare in finale" - "L'attaccante della Reggina, ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di questa sera fra azzurri e Inter: "Il Napoli ha tutte le chance per arrivare in finale. Ha tutto per passare il turno contro l'Inter, può farcela tranquillamente. Che partita mi aspetto? Sono due squadre che giocano tanto in attacco. Le squadre, dopo tutto questo tempo di stop - riporta Fcinternews.it - hanno un po' paura di sbilanciarsi, ma per il modo di giocare di Inter e Napoli sarà sicuramente una gara da gustare per tutti gli spettatori. Icardi? Mi piace tantissimo, a Napoli lui starebbe benissimo. E' il tipico attaccante che davanti alla porta non sbaglia. Il Napoli con lui sarebbe al top".

15.47 - Koulibaly a poche ore dal match - A poche ore dal fischio d’inizio, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha voluto avvicinarsi alla sfida contro l’Inter postando sui social un’immagine a sostegno di Black Lives Matter e di George Floyd.

15.32 - Possibili proteste, le forze dell'ordine presidiano il San Paolo - Allarme Ultras per la gara di questa sera al San Paolo tra Napoli e Inter. Gli ultras, come riferito questa mattina da la Repubblica, starebbero pensando ad una protesta contro il ritorno al calcio giocato. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net, per questo motivo al San Paolo ci sono già lunghi schieramenti delle forze dell'ordine con l'obiettivo di evitare qualsiasi tipo di disordine.

14.48 - Le probabili formazioni - A circa 6 ore dal fischio d’inizio, queste le probabili formazioni della sfida fra Napoli e Inter:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian (Allan); Callejon (Politano), Mertens, Insigne

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candeva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku

14.24 - San Paolo sanificato per l'occasione - Nella giornata di ieri ed in vista dell’impegno di questa sera, gli ambienti del San Paolo sono stati appositamente sanificati nel rispetto delle norme di prevenzione descritte dai protocolli FIGC. Clicca qui per le immagini relative alla sanificazione interna dell’impianto azzurro.

13.33 - Gattuso sceglie i rigoristi - La possibilità di arrivare ai rigori, questa sera, esiste ed è forse più probabile di altre volte. Perché se l’Inter dovesse vincere 1-0 al termine dei 90’, le due squadre andrebbero direttamente ai calci di rigore, senza passare dai supplementari. Il protocollo partite infatti non prevede i 30’ di extratime e così Gennaro Gattuso ha già pensato a quali potranno essere i suoi rigoristi: seguendo gli esempi del passato, è facile immaginare Koulibaly, Mertens, Callejon e ovviamente Insigne pronti a calciare dal dischetto nel silenzio del San Paolo. Oltre a loro, gli indiziati per presentarsi davanti ad Handanovic sono Milik, Zielinski e Ghoulam. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

13.25 - Inter arrivata in hotel a Napoli - L’Inter, capitanata da Antonio Conte, è arrivata a Napoli dove questa sera alle 21 scenderà in campo al San Paolo. Una trasferta rapida, quella dei nerazzurri, che alle 19 lasceranno l’hotel sul lungomare per dirigersi allo stadio. A riportarlo è Sky Sport.

12.42 - I precedenti - Quello di stasera sarà il 13° confronto in Coppa Italia tra le due squadre. Il Napoli ne ha vinte solo tre, ma nelle sfide più recenti (di mezzo una sola vittoria nerazzurra). In equilibrio i precedenti al San Paolo, sempre fermandoci alla Coppa Italia: due successi a testa, tre pareggi. A far sorridere gli azzurri, però, c’è dell’altro.

La gara di andata, come noto, è finita 1-0 per il Napoli. Quando ha vinto la semifinale di andata in trasferta, la squadra campana ha poi sempre passato il turno: è successo due volte, contro Cagliari e Pisa. Discorso diametralmente opposto per l’Inter: quando ha perso la semifinale di andata in casa, è poi stato eliminato quella di ritorno. È successo, anche qui, due volte: contro Milan e Parma. Non c’è due senza tre? A Napoli toccheranno ferro, si diceva all’inizio. Ma c'è anche l’unica altra occasione in cui le due squadre si sono sfidate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia, sempre in semifinale, nel 1997: passò i Napoli, ai rigori dopo due 1-1. Quanto all'ultimo precedente, è del gennaio 2016, stavolta sorride Conte: Napoli-Inter 0-2.

11.45 - Inter partita per Napoli, out in 4 - L’Inter è partita da pochi minuti per Napoli, come mostrano le immagini pubblicate dai canali social della società nerazzurra. Come previsto il tecnico Antonio Conte dovrà fare a meno di alcuni giocatori alle prese con contrattempi fisici: non sono partiti per Napoli Matias Vecino, Diego Godin, Danilo D’Ambrosio e Lucien Agoume.

11.29 - Il probabile 11 di Conte - Dopo i piccoli fastidi fisici dei giorni scorsi, Antonio Conte sembra in grado di recuperare sia De Vrij che Bastoni che salvo colpi di scena andranno a completare il pacchetto difensivo insieme a Skriniar. A centrocampo scelte fatte o quasi, con Candreva e Young che agiranno sulle fasce ai lati di Barella e Brozovic con Eriksen qualche metro più avanti. In attacco, sempre loro due: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Questa la probabile formazione dell’Inter schierata col 3-4-1-2:

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candeva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

11.24 - Il probabile 11 di Gattuso - In casa Napoli Gennaro Gattuso dovrà fare a meno dell’infortunato Manolas, al suo posto Maksimovic con Koulibaly al centro della difesa. In porta invece ci sarà ancora una volta Ospina e non Meret. Out Lobotka, il riferimento centrale a centrocampo sarà Demme con Fabian e Zielinski ai suoi lati, anche se Allan non è totalmente fuori dai giochi, anzi. Davanti Mertens e Insigne, mentre il posto di destra è in ballottaggio fra Callejon e Politano. Questa la probabile formazione del Napoli schierata col consueto 4-3-3:

Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne

10.55 - Si riparte dal successo del Napoli a San Siro - Era il 12 febbraio e Fabian Ruiz si inventò un grandissimo gol per regalare il successo ai suoi. Una partita studiata bene da Gattuso, bravo a schierare la sua squadra con una difesa attenta e compatta e a far sfruttare al meglio una delle poche occasioni da gol create. Un vantaggio esterno che concede agli azzurri il favore del pronostico, anche se l’Inter di Conte ha tutta l’intenzione di ribaltare il risultato.