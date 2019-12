LIVE TMW - Thiago Motta: "Chi non ama il Genoa si faccia da parte"

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

10.40 - Sfida cruciale per il Genoa. I rossoblu saranno impegnati domani all'ora di pranzo sul campo del Lecce in quello che è uno scontro diretto per la salvezza da non sbagliare. Fra poco il tecnico Thiago Motta interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini". Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

11.02 - Mister Thiago Motta entra nella sala stampa. Inizia la conferenza.

Che gara si aspetta domani?

"Come sempre difficile. Però, come sempre, siamo preparati per fare la nostra partita".

In trasferta avete sempre giocato partite convincenti.

"Partiremo sempre nello stesso modo, cioè stando uniti per fare la partita. Noi cerchiamo sempre di andare in attacco perchè così avremo più possibilità di vincere. Poi quando ci sarà da difendersi lo faremo tutti insieme come abbiamo sempre fatto da quando sono qua".

Come ha trovato mentalmente la squadra?

"Sono contento di vedere questo ambiente. Stiamo riuscendo a mantenere un ambiente sano ma non solo i giocatori, tutto il club. Seguiamo tutti sulla stessa strada. Abbiamo un presidente che pensa al bene della squadra, così come io e i giocatori. Abbiamo preso la strada giusta. Poi ci sono quelli che magari non vanno sulla stessa linea ma non mi interessa. Noi abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi perchè loro amano il Genoa. Poi chi non ama il Genoa si faccia da parte".

TMW - La doppietta di Pinamonti in Coppa Italia può sbloccarlo definitivamente in campionato?

"E' vero che ha fatto due gol ma ha fatto cose interessanti per la squadra. Lui come Favilli sono pronti per giocare a Lecce".

TMW - Come vede il reintegro di Sturaro?

"Sono felicissimo che abbia ripreso a giocare. Lo vedo molto bene. E' un grandissimo giocatore, è un leader naturale in campo e fuori e noi abbiamo bisogno di giocatori con caratteristiche non facili da trovare come lui. Sono contento sia con noi".

Chi non ama il Genoa?

"Ho fatto i nomi di chi ama il Genoa perché li vedo tutti i giorni. Chi non ama il Genoa sono quelli che fanno chiacchiere, non si mettono mai davanti e queste chiacchiere rimangono nell'aria. Io non vado diretto contro nessuno. Lo farò con chi è diretto con me".

Cosa cambia fra lottare per grandi traguardi come fatto da giocatore a lottare ora per la salvezza?

"Cambia l'obiettivo. Sono stato chiamato per salvare il Genoa e noi qui dentro abbiamo tutti lo stesso obiettivo: salvare il Genoa. E per salvare il Genoa bisogna stare uniti e sacrificarsi. Sono cose che non possono mancare e che non mancano in questo ambiente. Siamo convinti che il modo di giocare è la strada giusta. Questa convinzione la vedo tutti i giorni ed è la strada giusta. Siamo tutti coscienti nel club di salvare il Genoa, non di andare in Champions".

Si è fatto un'idea del perchè il Lecce va meglio fuori casa?

"Secondo me quando gioca, sia in casa che fuori, è una squadra unita che sa quello che deve fare. Giocare in casa devi fare te la partita mentre in trasferta può giocare e far male con le ripartenze. Al di là di questo è una squadra unita dove tutti vanno al 100% per il bene della squadra".

Come sta Lerager? Ci sono altri infortunati?

"Lerager non ce la fa. C'è anche Saponara che ha avuto un dolore alla caviglia. Il resto, a parte Zapata infortunato, stanno tutti bene".

Le dichiarazioni di Schone dove ha detto che gli manca l'Ajax.

"E' normale che a Schone manchi una squadra dove ha giocato tanti anni. Io spero che il giorno che andrà via dal Genoa gli manchi anche il Genoa. Vuol dire che ha fatto cose importanti".

Quanto è importante vincere domani visto che il Genoa è tanto che non guadagna i tre punti in trasferta?

"E' una motivazione in più per andare a Lecce e fare il nostro gioco. Con una vittoria, è vero, il morale della squadra cresce. Sono contento di aver vinto la gara contro l’Ascoli. I ragazzi hanno giocato molto bene continuando nel lavoro in campionato, sono riusciti a fare una bella partita".

