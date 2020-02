vedi letture

live Udinese, Gotti: "Musso? Errori legittimi, ha ancora tutta la mia stima. De Maio out"

Vigilia di Udinese-Hellas Verona. Domani i bianconeri affronteranno infatti i gialloblù per il 24° turno di Serie A, fischio d'inizio del match alle ore 12:30. Così, come di consueto, alle 14:15 l'allenatore del club friulano Luca Gotti presenterà il prossimo impegno dei suoi in conferenza stampa. Segui la diretta testuale di TMW!

14.18 - È appena arrivato in sala stampa mister Gotti. Di seguito le sue risposte alle domande dei cronisti presenti:

Cosa serve per tornare a vincere?

"La squadra è stata propositiva, ha cercato di vincere anche quelle partite che sulla carta sembravano più difficili. Dobbiamo avere la forza di continuare a fare lo stesso. Verosimilmente, se uno fa le cose con criterio e prova a tirare fuori il meglio, questo tipo di impegno alla fine viene premiato".

Come sta De Maio dopo il risentimento muscolare di ieri?

"Non sarà disponibile, non solo per la partita di domani".

L'Udinese ad oggi è l'unica squadra di Serie A che non ha avuto un calcio di rigore: come legge questo dato?

"Il calcio è stranissimo... Nelle prime partite la nostra squadra aveva una produzione offensiva limitata, tra le più basse della Serie A, e questa può essere una spiegazione a livello concettuale. Ora che entriamo in area con molta più continuità all'interno di una partita, non si sono invece creati i presupposti perché si verificasse una situazione da rigore. Come ho detto rispondendo alla prima domanda, però, alla lunga credo che il nostro lavoro sarà premiato".

L'ex bianconero Sensini ieri ha detto che l'Udinese non è inferiore al Verona, è d'accordo?

"È un'opinione assolutamente lecita, ma come avevo detto tanto tempo fa il Verona è la sorpresa del campionato. Anche se solamente poche settimane fa eravamo lì con loro in classifica, oggi tra di noi ci sono 9 punti di distacco. Tutte le valutazioni che facciamo devono partire anche da queste statistiche".

Musso sta avendo una flessione ultimamente?

"È abbastanza superfluo sottolineare come Musso sia stato a lungo molto importante per questa squadra, uno degli elementi più positivi in generale. Nel girone d'andata Musso ha preso un gol non da Musso alla fine del primo tempo col Parma, la partita è cambiata da quell'episodio. La reazione a quell'errore gli ha visto però fare una super prestazione a San Siro la settimana successiva. Quello che non successo adesso è stato che dopo l'errore di Parma Musso nella partita con l'Inter ha dato una sensazione di incertezza. Questo fa parte del suo processo di crescita, i portieri vengono sottoposti a un altissimo carico di pressioni fisiche e psicologiche. Durante la settimana Musso è lo stesso di sempre. Tutti possiamo sbagliare, non ho la percezione di alcun problema. Musso ha tutta la mia stima".

14.28 - Finisce qui la conferenza stampa di mister Gotti.