LIVE TMW - Udinese, Pradè: "Mai aperto trattative per cessione di De Paul"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le presentazioni di Sandro, De Maio e Wilmot, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè parla in sala stampa del mercato bianconero. Con lui anche il direttore generale Franco Collavino:

Collavino sulle contestazioni da parte del pubblico: "Dopo la Fiorentina è vero che sono mancati gli applausi e forse qualcosa in più ci saremmo aspettati. I nostri giocatori hanno messo in campo impegno e per questo c'è un po' di amarezza per la reazione finale dei tifosi. L'Udinese ha bisogno del supporto dei propri tifosi, contro la Fiorentina questo non c'è stato ed è un peccato. Giocare 'in trasferta' fra le mura amiche non è accettabile. La contestazione, inoltre, non tiene conto dei 24 anni di Serie A. Si contesta una società inoperosa e assente, ma per me questa è sempre presente e disposta ad investire denaro. Quindi dico che rispettiamo la posizione dei tifosi, ma non la condividiamo. In questi mesi la società ha lavorato, il direttore Pradè può confermare quanta dedizione c'è stata ultimamente. Secondo me sono da registrare anche alcuni infortuni che hanno pregiudicato alcuni risultati. L'Udinese, ripeto, è in A da 24 anni consecutivi, primato che hanno poche società in Italia. Le polemiche del sindaco? Gli auguro solo che possa rimanere in carica anche lui per 24 anni, almeno potremmo collaborare sempre di più".

Pradè sulle contestazioni: "Serve essere coesi, altrimenti i risultati non arrivano. La delusione è anche la nostra, ho già detto che la squadra secondo me poteva fare qualcosa in più. Certe stagioni però nascono con qualche difficoltà e non dimentichiamo che gli infortuni hanno cambiato il nostro percorso. Piano piano inizi a vivere una situazione che non ti appartiene o a giocare per altri obiettivi rispetto a quanto preventivato. Sono falliti tanti club ultimamente, l'Udinese è una società sana".

Pradè sul mercato di gennaio: "Sono arrivati 5 giocatori con caratteristiche precise. Okaka ci porta peso, fisicità ed esperienza. Zeegelaar è un esterno con propensione offensiva, va a sostituire Pezzella che è voluto andare via. Wilmot nasce come difensore aggiunto e si evolve a centrocampista difensivo, caratteristiche molto moderne. De Maio? Serviva un centrale che potesse sostituire Samir. Sandro è forte, mi è sempre piaciuto. Ha avuto alcuni problemi fisici, ma con la nostra struttura migliorerà e ci darà una grande mano soprattutto dal punto di vista della crescita del gruppo".

Pradè sulla crescita della squadra: "Le contestazioni devono essere superate, serve unità e noi daremo il 300% in campo. La squadra sta dando tutto, per me l'importante è uscire dal campo con la maglia sudata per l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Questa squadra ha margini di miglioramento, il gruppo sarà importante. La stagione è ancora lunga, la squadra potrà togliersi delle soddisfazioni e poi ci sarà da divertirsi. Cessioni? Potevamo prendere tanti soldi, ma abbiamo detto di no. L'obiettivo della società, della proprietà, è comune a quello dei tifosi. Vogliamo tutti un'Udinese che ci faccia divertire con testa alta e petto in fuori".

Collavino sul possibile incontro con i tifosi: "Non ci sarà nessun incontro. Manterremo un rapporto coi rappresentanti del tifo come abbiamo sempre fatto, siamo sempre stati disponibili a rispondere a qualsiasi domanda, quindi non credo sia utile organizzare un incontro".

Pradè su Barak: "Non lo abbiamo mai avuto e ci è mancato tantissimo. Sente dolore, è in via di miglioramento e speriamo che possa arrivare la famosa luce in fondo al tunnel. Una data certa di rientro, però, non ce l'abbiamo neanche noi. Questo fa parte della stranezza della stagione: credevamo di non averlo per una settimana, invece è fuori da 4 mesi".

Pradè sul possibile addio di De Paul: "Non siamo mai stati vicini alla sua cessione perché non abbiamo mai aperto alcuna trattativa. C'erano interessi, ma non avendo mai aperto ad una trattativa non siamo mai stati vicini al suo addio".

Pradè su Wilmot: "Il suo idolo è Busquets, nasce difensore ma si evolve a centrocampista davanti alla difesa. E' un giocatore moderno".