Giornata importante per il futuro della stagione europea e non solo. A partire dalle ore 10, a Nyon, inizierà infatti la riunione, in videoconferenza, tra il presidente della UEFA Ceferin, leghe, club e calciatori per capire come fare a portare a termine la stagione, spostando l’Europeo e cercando di non far saltare il calendario internazionale e di salvare il salvabile.

12.34 - Terminata la prima riunione con Leghe, ECA e FIFpro - S'è conclusa la prima riunione in video-conferenza tra l'UEFA e i rappresentanti dell'ECA, delle leghe nazionali e della FIFpro. Adesso per l'UEFA sarà il momento del confronto con le 55 federazioni nazionali, poi sarà il turno del video-incontro tra i rappresentanti del Comitato Esecutivo dell'UEFA.

11.50 - La UEFA ha già disdetto gli alberghi a Copenaghen - Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma pare scontato che la UEFA annunci nelle prossime ore lo slittamento di Euro 2020. In questo senso, arriva dall'agenzia di stampa 'Reuters' un dettaglio non ininfluente che va in questa direzione: a Copenaghen - una delle dodici città che avrebbe dovuto ospitare la competizione questa estate - la UEFA ha già disdetto gli alberghi prenotati per i suoi dipendenti.

11.15 - Che fine farà la Nations League? - Nella giornata odierna, la UEFA discuterà con le Federazioni anche della Nations League, che potrebbe subire delle modifiche nella sua seconda edizione. C'è poi da valutare la ricollocazione dell'Europeo: se slitterà alla prossima estate, bisognerà trovare un accordo con la FIFA perché in calendario c'è già il nuovo Mondiale per Club.

10.00 - Prima riunione al via - Le riunioni saranno almeno tre: alle 10 quella tra UEFA, Leghe, club e calciatori, alle 13 tra la stessa UEFA e le Federazioni e alle 14 un Esecutivo straordinario. Questo significa che la UEFA vuole comunque decidere qualcosa e, per statuto, solo l’Esecutivo può farlo.