L'anno scorso fu protagonista assoluto, seppur in negativo, della finale persa dal Liverpool contro il Real Madrid. Oggi, Lorius Karius dimostra grande attaccamento alla squadra inglese e ai vecchi compagni di squadra: l'ex portiere dei Reds è stato tra i primi a complimentarsi per il successo del Wanda Metropolitano. Questo il suo messaggio su Twitter: "Congratulazioni, Liverpool. Sono davvero felice per tutti voi e per i tifosi. Ve lo meritavate".