Liverpool, Klopp: "Il Napoli è una squadra tipicamente italiana"

Napoli squadra tipicamente italiana. Questo il pensiero di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool che ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro i partenopei valido per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: "Il Napoli è un'ottima squadra, hanno un allenatore di grande esperienza come Ancelotti e può solo fare bene. Sappiamo che sarà un match complesso, loro giocano bene: sono una squadra tipicamente italiana, bravi in difesa e a contrattaccare. Non vedo l'ora di giocare".