Liverpool, Klopp: "Salvo eventi straordinari, domani saremo agli ottavi"

Jurgen Klopp è molto fiducioso: il Liverpool ha tutto per battere il Napoli, passare il turno e, salvo eventi straordinari, staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League: "Domani dobbiamo correggere gli errori commessi finora - ha detto in conferenza stampa il manager tedesco -. Col Napoli al San Paolo e a Belgrado non abbiamo giocato bene. In casa però finora abbiamo fatto bene e domani dobbiamo fare ancora meglio. Io credo che se non ci saranno decisioni arbitrali avverse riusciremo ad ottenere ciò che vogliamo. Siamo in un gruppo difficile, questo lo sapevamo, ma abbiamo ancora la possibilità di passare il turno e questo dipende da noi. Dobbiamo sfruttare il clima favorevole di Anfield e non vedo l'ora di affrontare questa partita".