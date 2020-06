Liverpool, un anno fa la vittoria Champions. 366 giorni dopo, stesso team e Premier in fresco

Un anno fa il Liverpool sollevava al cielo la sesta Champions League, in una finale tutta inglese contro il Tottenham. Solo un anno prima i reds avevano sfiorato il titolo, perdendolo dinnanzi al Real Madrid "pigliatutto" e con un paio di imperdonabili errori di Loris Karius. Bastò un anno di esperienza in più e un guardiano (molto) più affidabile come Alisson per rendere la macchina perfetta.

366 giorni dopo gli uomini di Klopp sono praticamente gli stessi. Il mercato non ha portato volti nuovi e il risultato è stato quello di un gruppo talmente collaudato da aver ucciso il campionato sin dall'inizio, grazie anche all'iniezione di fiducia ricevuta da quella vittoria nel massimo torneo continentale. Sino arrivati altri due trofei, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club. E in condizioni normali sarebbero già da oltre due mesi campioni d'Inghilterra, dopo un'attesa di 30 anni. Solo la pandemia li ha fermati, in patria. E una sequenza di 27 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in 29 partite. Un record, fra i tanti realizzati in questa stagione.

22 successi casalinghi consecutivi, battuto il record sempre del Liverpool del 1972. E un record di velocità nella conquista di una Premier League che sarebbe arrivato sicuramente, non ci fosse stato lo stop. Il Manchester United fu capace di ottenere l'aritmetica certezza il 14 aprile 2001. Per la cronaca, quella squadra vinse il campionato con cinque giornate d'anticipo, tante quante il Manchester City 2017/18 che ottenne l'aritmetica il 15 aprile 2018. Il Liverpool sarebbe potuto diventare campione d'Inghilterra già a marzo (il 14 o il 21) ma avrà la possibilità di farlo con almeno sei giornate d'anticipo. Nessuno ce l'ha mai fatta.

L'unico cruccio è legato alla Champions League: l'ultima partita giocata prima dello stop ha sancito la clamorosa eliminazione dei reds agli ottavi di finale. Le altre competizioni lasciano pochi rimpianti: la Carabao Cup e la FA Cup sono arrivate in un momento in cui il calendario era congestionato, al punto che la partita contro l'Aston Villa è stata giocata con la squadra riserve, considerato che la rosa titolare era in Qatar a giocare il Mondiale per Club.