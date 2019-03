Lo scatto, la paura e la reazione: il Napoli torna al successo, Udinese ko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una partita dai mille volti. Che ha cambiato proprietario almeno quattro volte e alla fine ha visto il Napoli tornare alla vittoria dopo il pareggio di Sassuolo e la sconfitta di Salisburgo. E' finita 4-2 la sfida al San Paolo valida per la 28esima giornata di Serie A, battuta una Udinese che è venuta meno sul più bello. Naufragata quando sognava e accelerava per il colpaccio.

Sei gol e tanti errori. Il Napoli s'è imposto in un match che poteva amministrare decisamente meglio perché dopo 26 minuti era già avanti 2-0. La partita s'è sbloccata al 17esimo: il primo gol di Younes con la maglia azzurra è figlia di un destro a giro alla Insigne dalla mattonella preferita del capitano. Poi il raddoppio firmato da Callejon, che ha colpito male un pallone scaraventato al centro da Mertens ma ha comunque battuto Musso.

Uno-due non letale, perché dopo la rete del 2-0 in campo s'è vista solo l'Udinese fino al duplice fischio. Ultimo quarto d'ora della prima frazione decisamente da dimenticare per i ragazzi di Ancelotti, che al 30esimo si sono fatti infilare da Lasagna e sei minuti dopo hanno subito gol anche da Fofana.

Il primo tempo è stato però caratterizzato anche da quanto accaduto a David Ospina. Il portiere colombiano dopo cinque minuti è stato protagonista di uno scontro di gioco con Pussetto in cui ha subito un colpo alla testa. L'ex Arsenal è rimasto a terra per qualche minuto, poi dopo l'intervento dello staff medico - e grazie a un caschetto provvisorio - ha deciso di andare avanti. Ospina però non ha recuperato del tutto e al 41esimo s'è improvvisamente accasciato a terra. Qualche secondo di apprensione prima di capire che l'estremo difensore colombiano, che è stato subito accompagnato all'ospedale, rispondeva alle sollecitazioni esterne. TAC con esito negativo e trauma cranico per lui che adesso verrà tenuto sotto stretto controllo nelle prossime 24-48 ore.

Tornando al campo, c'è da parlare di una ripresa scivolata via in modo decisamente diverso. E' partita meglio l'Udinese, ma appena il Napoli ha accelerato ha chiuso il match. E l'ha fatto in pochi minuti: prima un colpo di testa di Milik al 57esimo su corner battuto da Callejon, poi Dries Mertens che per suggellare una ottima partita s'è messo in proprio e ha realizzato il suo primo gol del 2019.

A differenza di quanto accaduto nel primo tempo, l'Udinese dopo il 4-2 non ha avuto la forza per reagire. E il Napoli ha amministrato senza troppi patemi il doppio vantaggio fino al triplice fischio.