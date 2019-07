L'amichevole di ieri dell'Inter contro il Lugano ha messo in evidenza come alla formazione di Antonio Conte servano attaccanti. Ieri l'ex ct ha schierato Longo ed Esposito, due giovani ben lontani dal progetto tecnico della nuova stagione. Romelu Lukaku ed Edin Dzeko sono gli obiettivi dichiarati, ma la strada non sembra così in discesa come sembrava inizialmente.

Alternative a Lukaku - In particolare per il belga sul quale il Manchester United ha fissato il prezzo di 85 milioni di euro. Senza alcuna possibilità di deroga se non magari quella legata ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, l'Inter è tornata a prendere in esame altre ipotesi. Prima fra tutto quella che porta a Duvan Zapata. I rapporti con l'Atalanta, complice anche il "prestito" di San Siro per le gare di Champions League, sono buoni e il prezzo del colombiano è circa la metà dell'ex Chelsea. L'altro nome nel mirino è quello di Rodrigo del Valencia, calciatore che però si discosta dal profilo del centravanti chiesto da Antonio Conte.