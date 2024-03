Lobotka: "Fallo su Osimhen? A volte si fischia, a volte no. Forse meglio non dire nulla"

Dopo la Lazio, l'Italia perde un'altra squadra in Champions League: il Napoli perde 3-1 contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi (dopo l'1-1 dell'andata) e dice addio alla competizione e anche al Mondiale per club del 2025 (qualificata la Juventus). Blaugrana avanti 2-0 nel giro di due minuti tra il 15' e il 17' con Fermin e Cancelo, Rrahmani accorcia alla mezzora. All'80' Lindstrom tutto solo di testa si divora il 2-2, tre minuti dopo Lewandowski cala il tris a porta vuota. Nel finale traversa di Olivera.

A commentare a Sky Sport il ko del suo Napoli, è Stanislav Lobotka: "I primi 15' non sono stati positivi, abbiamo perso tanti palloni facili, ovviamente il Barcellona con la qualità che ha, sfrutta le occasioni. Poi abbiamo iniziato a pressare e giocare come sappiamo, ma quando crei le occasioni devi fare gol se vuoi sperare di recuperare il risultato. In questi casi serve anche un po' di fortuna. Abbiamo comunque dato il massimo, ora testa al campionato e cerchiamo di vincere più partite possibili. L'episodio su Osimhen? A caldo pensavo fosse rigore, poi l'arbitro ha deciso in modo diverso. Onestamente è difficile dirlo, sono contatti che in certi casi vengono fischiati e in altri casi no, forse è il caso di non dire nulla...".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Gundogan, Christensen (16' st Romeu), Fermin (15' st Sergi Roberto); Yamal, Lewandowski, Raphinha (36' st Joao Felix sv). A disp.: Iñaki Peña, Astralaga, Iñigo Martinez, Vitor Roque, Casadó, Unai Núñez, Marc Guiu, Fort. All.: Xavi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (19' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Traoré (33' st Raspadori); Politano (19' st Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia (47' st Ngonge). A disp.: Contini, Gollini, Natan, Simeone, Cajuste, Mazzocchi, Ostigard. All.: Calzona

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 15' Fermin (B), 17' Cancelo (B), 30' Rrahmani (N), 37' st Lewandowski (B)

Ammoniti: Christensen (B), Yamal (B), Juan Jesus (N), Traoré (N), Olivera (N)